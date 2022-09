I migliori gol di agosto 2022

Iniziamo con un gol che più che bello è pazzo, anzi “da pazzo”. Anche la costruzione dell’azione non è da meno: c’è Radonjic che mima un passo di danza, poi va al centro per Sanabria, ma il passaggio è arretrato. Carboni, però, invece di spazzare svirgola, alzando un campanile che ricade dalle parti di Ricci. Il centrocampista del Torino lo gioca di prima, ma in una maniera confusa, una specie di cross ma come colpito male, che però scavalca Di Gregorio e ricade verso il secondo palo. Lì spunta Sanabria per il tap-in a porta vuota, ma non spunta come una persona normale, che forse avrebbe colpito di testa o magari alzando la gamba, no: Sanabria si esibisce in una sforbiciata volante, eseguita con una violenza che viene da pensare che stesse tirando da centrocampo e non da pochi centimetri dalla riga di porta. A vederla è proprio una cosa strana, quasi eccessiva, solo al replay si può apprezzare la bellezza del gesto, la coordinazione di Sanabria, che forse aveva modi più semplici per segnare, ma sicuramente non più belli. L’esagerazione insita in questo gol rappresenta in maniera abbastanza simbolica il lato migliore del Torino di Juric, una squadra senza compromessi, con un’anima satanica che non guarda in faccia nessuno, neanche sulla riga di porta.