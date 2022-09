Kvaratskhelia è partito con il piede giusto

In Russia Kvaratskhelia tentava 6.8 dribbling ogni novanta minuti, sbagliandone più della metà. Probabilmente deve ancora prendere le misure a un campionato come quello italiano dove gli spazi sono più stretti, considerando che secondo Statsbomb/fbref gli sono riusciti solo 2 dribbling su 11 e secondo Whoscored 3 su 20.

Ma Kvaratskhelia non ama dribblare per il gusto di farlo – cioè, non solo per quello – ma il suo gioco diretto e aggressivo ha un obiettivo molto pratico: crearsi lo spazio per accedere agli ultimi venti metri di campo, dove può andare al cross o al tiro. Anche quando riceve palla a metà campo Kvaratskhelia prova subito a girarsi verso la linea laterale per ingaggiare un duello in velocità con il suo marcatore. Con le sue doti di corsa e conduzione sa che più o meno da qualsiasi punto del campo può arrivare in fondo e creare un pericolo.

Contro il Verona, nella prima giornata, il Napoli ha mostrato una costruzione molto verticale che probabilmente utilizzerà anche nel proseguimento di stagione e che cerca proprio di sfruttare la qualità di Kvaratskhelia nell’uno contro uno.

Meret gioca il pallone sulla mezzala sinistra, Zielinski, che prima ancora di ricevere la pressione dell’avversario si gira sul sinistro. Kvaratskhelia viene incontro alla palla partendo da una posizione alta e esterna, e ha spazio a sufficienza per controllarla e proteggerla.

Come spesso fa, però, Kvaratskhelia si gira subito sul suo piede sinistro per portare palla nel corridoio esterno. In questo caso fa scorrere la palla con un velo, con la consapevolezza che la sua velocità gli permetterà di arrivare prima sul pallone anche partendo con un paio di metri di svantaggio. Il suo diretto avversario, Faraoni, è bravo ad accorciare la distanza ma quando Kvaratskhelia arriva al limite dell’area e accorcia il passo le cose si fanno più complicate perché può sia rientrare sul destro per calciare in porta o crossare sul secondo palo (per Lozano) sia andare lungo linea e crossare di sinistro.

Forse per paura di essere saltato Faraoni temporeggia fino ad arrivare dentro l’area di rigore senza tentare l’intervento, sperando di negargli lo spazio al momento del cross, o aspettando che sia il georgiano a forzare un dribbling. Kvaratskhelia alla fine sceglie il cross di sinistro per Osimhen, trovando lo spazio e il tempo giusto per evitare Faraoni.

La difesa del Verona fa buona guardia e il centrale avversario, Gunter, respinge un cross che se fosse stato un metro più lungo sarebbe arrivato sulla testa di Osimhen.