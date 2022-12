I migliori giocatori eliminati dal Mondiale

di Fabrizio Gabrielli

In un contesto ipermedializzato come quello del calcio moderno è complicato imbattersi in un giocatore di cui non abbiamo, almeno una volta, non dico ammirato le gesta in campo, ma quantomeno sentito parlare: figuariamoci in un Mondiale. Mohamed Kanno è una di queste rara avis: il centrocampista dell’Arabia Saudita, alto e brevilineo, sinuoso come canna di giunco al vento, si è abbattuto sulle nostre certezze di sicumera, sulle nostre vite piene di pregiudizi e ignoranza, come un temporale inatteso, fragoroso e inarginabile.

Kanno, che fisicamente ricorda un po’ Nwankwo Kanu, di cui effettivamente sembra il cosplayer in un videogioco a basso budget, veniva peraltro da cinque mesi di squalifica, che gli hanno impedito di scendere in campo per l’Al-Hilal nelle ultime partite della stagione, una squalifica rimediata per via di un accordo di trasferimento sottoscritto segretamente con l’Al-Nassr (e poi non rispettato). Era nella rosa saudita ai Mondiali 2018 (non è proprio giovanissimo, il ventottenne Kanno), ma sorprendentemente non tra gli otto che la federcalcio del reame spedì a fare uno stage in Liga: questo per rimarcare, insomma, che in Kanno non è che credessero in tanti.

Sicuramente ci ha creduto Hervé Renard, che ne ha fatto il baluardo del suo centrocampo arcigno: contro l’Argentina ha giocato una partita sontuosa, dominato De Paul, gestito ogni situazione di gioco con una tranquillità disarmante, tanto da scomodare, nel giochino delle similitudini, Paul Pogba. Ha giocato in maniera così arrogantemente superiore che a fine partita, quando ha provato a chiedere a Leo Messi di scambiare la maglia, il diez stizzito si è rifiutato.

Contro la Polonia ha rischiato di segnare uno dei gol più belli del Mondiale: si è involato, partendo dalla sua metà campo, verso l’area polacca, attirando a sé tre avversari e risucchiandoli durante la corsa come in un buco nero spaziotemporale: solo Szczesny gli ha impedito che la sorpresa si raggrumasse in qualcosa di più simile alla glorificazione.

Dopo l’esordio abbacinante contro l’Argentina, l’Arabia Saudita si è un po’ afflosciata: negli occhi però ci resterà quel secondo tempo contro l’Albiceleste giocato col coltello tra i denti, e nel mezzo di tutta quella schiuma di rabbia la calma serafica di Mohamed Kanno, i suoi stop di petto, i palloni giocati dalle sue lunghe leve con eleganza di fenicottero, meraviglioso e inatteso come un tramonto sulle dune del deserto.