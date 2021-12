I giocatori più creativi del 2021

Il momento della creazione, nel calcio così come in qualsiasi altro ambito, è vera e propria magia. Se avete visto Get Back di Peter Jackson saprete che in questa frase c’è poca allusione, la creazione sembra davvero un processo magico. Come descrivere altrimenti Paul McCartney che sembra quasi evocare “Get Back” da un semplice giro di chitarra, modellarlo con la voce come un pezzo d’argilla informe, catturarlo con il suo strumento come se la canzone fosse sospesa nell’aria e lui non dovesse fare altro che indovinare la giusta combinazione di suoni e parole per farla apparire? Questa incredibile scena di Get Back non è troppo diversa dal momento della creazione in una qualunque partita di calcio, dove un ammasso apparentemente informe di passaggi, errori e tentativi a un certo punto produce un’occasione da gol attraverso l’intervento ispirato di qualcuno.

Certo, l’evoluzione della tattica e l’attenzione al gioco collettivo ha cercato di standardizzare la produzione di questi momenti (proprio come nella musica), e non bisogna sottovalutare l’importanza delle condizioni tattiche necessarie alla creazione di un’occasione da gol, che però in fondo rimane la rottura del rumore bianco su cui si regge una partita per la quasi totalità del tempo. Forse è per questo che ha un effetto così potente su di noi. Così come guardiamo ipnotizzati Paul McCartney cercare la parola o il suono che gli permetterà di evocare “Get Back” come Gandalf che prova ad aprire le porte di Durin, allo stesso modo veniamo rapiti dal momento della creazione su un campo da calcio: quando un’occasione da gol viene creata interrompiamo quello che stiamo facendo o dicendo, ci alziamo senza accorgercene per guardare meglio, focalizziamo tutta la nostra concentrazione nel momento presente. Se non è magia questa allora cos’è la magia?

Mai come in questi ultimi due anni abbiamo avuto bisogno di questi momenti magici. Non solo perché con gli stadi chiusi e gli spalti ancora semivuoti l’unica creatività concessa era quella dentro il rettangolo di gioco, ma anche perché nella difficoltà della pandemia ci siamo aggrappati a questi momenti con ancora più disperazione del solito. E quindi eccoveli i giocatori più creativi dell’anno che sta per chiudersi, o forse dovrei dire i migliori maghi. Per selezionarli mi sono fatto aiutare dai numeri restringendo la ricerca ai giocatori dei cinque principali campionati europei che, nelle rispettive leghe (escluse quindi coppe nazionali ed europee, e le competizioni per Nazionali), secondo i dati di Alfredo Giacobbe hanno totalizzato almeno 12 assist, almeno 100 passaggi chiave e almeno 15 Expected Assist. I dieci giocatori che rispettano queste tre condizioni sono esattamente dieci, e saranno classificati in base proprio al numero di Expected Assist, che al contrario dell’assist misura la capacità di mettere nelle condizioni un giocatore di segnare al di là dell’effettivo talento realizzativo di quest’ultimo, e al contrario del passaggio chiave riesce a quantificare la pericolosità del tiro creato. Alla fine troverete anche una sorpresa (o non si annunciano, le sorprese?) perché alla fine insomma è pur sempre il periodo di Natale.