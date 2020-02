Dove potrebbero andare i giocatori del Manchester City

Quanto è facile strapparlo al City: QUASI IMPOSSIBILE

Dove potrebbe andare: PSG, BAYERN MONACO, BENFICA (<3)

Se c’è un giocatore da cui ripartire tra due anni è Bernardo Silva: perché ne avrà solo 27 e il contratto gli scade nel 2025. Bernardo Silva è l’ingranaggio meno visibile del palleggio del City, ma non per questo meno importante: partendo da destra la sua tecnica e la sua intelligenza tattica permettono alla squadra di Guardiola di creare superiorità in quella zona di campo per poi provare a finalizzare a sinistra. È un giocatore che può fare tutto: in questo momento in Premier League (per 90’) tira 2.4 volte, dribbla con successo gli avversari 2.2 volte ed effettua 2.1 passaggi chiave. Ha segnato 5 gol e servito 4 assist, ma esegue anche poco più di un intercetto e 1.6 contrasti, sempre per novanta minuti. Lo scorso anno, in assenza di De Bruyne, ha fatto egregiamente la mezzala ed è stato nominato Player Of The Year dal 48% dei tifosi del City.

Se proprio si dovesse muovere, perché alla fine due anni sono lunghi e i soldi sono soldi, potrebbe andare a chiedersi chi siamo e da dove veniamo al PSG, mentre Neymar (se restasse) e Mbappé (se restasse) pensano a fare tutto. Ogni tanto un assist per Icardi, un dribbling forzato giusto per non dare palla a Verratti che poi se la tiene, e tra tre o quattro anni può già pensare al ritiro. In ogni caso, dove potrebbe andare un giocatore così costoso se non in un altro grande club senza anima come il PSG, o come il Bayern Monaco, per completare la trequarti più assurda d’Europa con Coutinho e Coman? L’unica scelta coraggiosa sarebbe tornare al Benfica, pagandosi lo stipendio da solo, puntando a diventare una leggenda del club e a concentrarsi sulla Nazionale portoghese. Come no.