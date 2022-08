Giocatori da prendere a 1 al Fantacalcio 2022/23

Emanuele Valeri

Sicurezza: 7/10

Intuito: 8/10

Affabulazione: 8/10

Esiste una categoria di giocatori rara che ha il suo alfiere in Moreno Torricelli. Arriva dalla D, o da ancora più in basso, si fa tutta la gavetta e ogni volta che sale di categoria sembra doversi fermare e invece va avanti fino alla Serie A risultando sempre affidabilissimo. Spesso sono terzini: Giovanni Di Lorenzo così ci è diventato campione d’Europa, ma c’è anche Gatti, che da Pavarolo è arrivato fino alla Juventus. Altra particolarità è che hanno cognomi assolutamente dimenticabili. Emanuele Valeri fa parte di questa categoria: partendo dall’Atletico Vescovio, squadra di un quartiere di Roma in Promozione è passato al Rieti in D, poi Cesena in C, infine Cremonese, con cui dalla B ha centrato la A. In tutte queste esperienze ha sempre messo insieme intorno alle 25-30 presenze, sempre a fare su e giù sulla fascia come terzino sinistro.

Se con Pecchia giocava in una linea difensiva a 4, con Alvini dovrebbe occupare il classico ruolo mitologico di esterno a tutta fascia listato D. Appena arrivato al Lecce dal Rieti, parlando della sua stagione, Valeri aveva detto che «Mi piace spingere, arrivare sul fondo e crossare, tant’è che con il Rieti ho fornito più di 10 assist ai miei compagni, giocando come quinto in un 3-5-2». L’anno scorso gli assist sono stati 5, così come i gol nei due anni in B. Valeri non è un fenomeno, ma quando si lancia il pallone in avanti sulla fascia, o si sovrappone alle spalle dell’esterno, va come un treno. Impedirgli di arrivare sul fondo sarà difficile anche in Serie A. La scorsa stagione era anche uno dei terzini che tirava di più e in questo precampionato ha segnato una doppietta al Verona (anche se i difensori che segnano troppo presto non promettono bene). Ci sono anche dei contro però: su quella fascia è arrivato anche Quagliata a contendersi una maglia da titolare e chissà come può finire.

Valeri è anche nella lista/articolo “giocatori da prendere della B” pubblicata qualche giorno fa e che in teoria dovrebbe escluderlo da questa (leggete anche quella se cercate affari a buon mercato). Il suo nome, inoltre, sta finendo in diverse liste di “possibili affari” per il fantacalcio, c’è quindi la possibilità che dobbiate rialzare almeno una volta l’offerta se volete portarvelo a casa. Vedete voi, quello che posso dirvi è che – probabilmente – Valeri spenderebbe almeno un paio di crediti per voi.