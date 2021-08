Un’Olimpiade diversa da tutte le altre

Per capire l’incidenza profonda dell’amicizia/rivalità tra Barshim e Tamberi bisogna tornare per un attimo ai giorni precedenti la finale dei 200 a Mosca 1980, quando un mito come Valerij Borzov, da poco costretto al ritiro per le conseguenze di un infortunio, visita l’amico/rivale Pietro Mennea al villaggio olimpico, e questo poco dopo che il barlettano- arrivato lì, per sua stessa ammissione, “molto teso” e frastornato dal clima da Guerra Fredda- è appena uscito nella semifinale dei 100, indice di uno stato di forma che non fa presagire meraviglie nemmeno per la “sua” gara, i 200. L’incontro è una colazione cui partecipano Franco Carraro, il professor Dalmonte, i giornalisti Giacomo Crosa e Gianni Merlo, mediatore-officiante; menù: spaghetti al salmone cucinati dal lottatore siciliano Caltabiano, lo “scudiero” di Pietro, accompagnati solo dalla vodka donata da Borzov all’amico (insieme all’orsetto misha, mascotte dei giochi). I due velocisti a un certo punto cominciano a conversare su tutto, come ricorderà Mennea stesso: non solo si confrontano sul bipolarismo politico, abbattendo quel muro «che altrove sarebbe caduto molto più tardi» (con Borzov che nota con amarezza come la “grande libertà” occidentale troppe volte resti “carta bianca, un bene prezioso inutilizzato”), ma approfondiscono “lungamente” tutti “gli aspetti tecnici” dei 100 appena conclusi e dei 200 in arrivo. Quell’incontro non sarà forse l’unico fattore ad alimentare il riscatto, la vittoria del 28 luglio (Mennea ricorda anche il lungo “isolamento” e l’auscultazione interiore, insieme al rigetto dei giornali), ma acuirà la sicurezza (la “volontà di potenza”) necessaria per raggiungerla. E che Borzov, sapendo di avervi contribuito, sigillerà con un commento da par suo sulle tribune, a gara appena finita: «Il diamante ha ritrovato finalmente la luce».

Mennea e Borzov

Per molti aspetti è quello che accade (su tempi più lunghi) fra Tamberi e Barshim, secondo un flashback (il fuoricampo) rievocato dall’atleta italiano il giorno dopo l’oro. Bisogna risalire al 15 luglio 2016, meeting Herculis di Montecarlo: un Tamberi in stato di grazia vince con 2,39 metri, ma poi, tentando la misura dei 2,41 metri, lede il legamento deltoideo della caviglia sinistra, con conseguente forfait agli imminenti giochi di Rio, dove sarebbe stato tra i favoriti. Comincia per lui un lungo percorso ibrido, tra il Calvario e l’incubazione della rivincita, in cui la “stazione” decisiva è misconosciuta.

Siamo ora nell’estate 2017: dopo un anno di tormentata rieducazione, Tamberi rientra in gara, prima a Ostrava (2,20 metri) poi a Parigi, dove naufraga, chiudendosi in albergo e disperando di tornare ai suoi livelli. Il giorno dopo, alla porta della stanza un bussare insistito: è Barshim, che non demorde davanti alla resistenza di Tamberi («Gimbo, Gimbo, per favore, voglio parlarti») e riesce a farsi ricevere. Un Tamberi in lacrime gli si abbandona, come un paziente riluttante a un analista tenace: e Barshim, che ne ha a sua volta passate di ogni (la lunga odissea dopo la frattura alla quinta vertebra lombare) e altre ne passerà (un infortunio alla caviglia in un meeting ungherese 2018 in cui sfiora il mondiale a 2,46 metri) lo invita a una rielaborazione progressiva: «Non precipitarti, hai avuto un grave infortunio, ma sei già di nuovo in Diamond League. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Ora devi prenderti il tuo tempo, non pretendere troppo da te stesso all’inizio». Da lì, il Calvario diventa solo incubazione della rivincita, con Gimbo che si iscrive all’ultim’ora (e in segretezza) a un meeting di Budapest, iniziando a gareggiare in un tutt’altra prospettiva mentale.

Anche in questo caso, l’incontro parigino e il rinsaldarsi successivo dell’amicizia con Barshim non saranno stati l’unica spinta motivazionale della “road to Tokyo” (scritta incisa sul gesso-cimelio del 2016): avranno contato la perizia degli ortopedici, la pazienza e l’ossessività del padre-coach Marco (a sua volta altista a livello nazionale), il rapporto con la compagna Chiara (che lo convince ad abbandonare la rasatura rituale half-shave). Ma certo sarà stato tra quelli decisivi, come si apprende al momento-clou della gara di Tokyo, quando la “consultazione” a tre per l’oro ex-aequo viene interrotta dalla mano tesa di Mutaz. Subito dopo, le due esultanze opposte; Gimbo che avvinghia scompostamente l’amico/rivale e esplode in una corsa-danza estatica da uomo-ortottero; Barshim (che ha distrutto in gara varie paia di cyber-occhiali da X-Man) col cappellino obliquo e un quieto sorriso luminoso, felice per sè stesso e per l’amico, a sigillare un doppio riscatto, un oro pacificante per tutti e due.

Se la luce di Gimbo ha potuto irradiarsi grazie al “lavoro nell’ombra” di Barshim, Filippo Tortu a Tokyo nell’ombra è precipitato rischiando di restarci: un altro tipo di ombra, coincidente con l’“oblio” secondo gli antichi greci, in una spirale accelerata fino a pochi anni prima – o anche solo pochi mesi – inimmaginabile.

Il break – il trauma – è presto riassumibile. Fino a tutto il 2020, Filippo Tortu è “il” velocista italiano, l’erede dei Berruti e dei Mennea; come ratifica il mitico spot-Fastweb (“questo ragazzo è l’italiano più veloce di sempre”) è l’atleta che ha attraversato il muro dei 10 secondi (9’’99 a Madrid, 23 maggio 2018). Poi, nel 2021 – in un crescendo prepotente – l’outsider Lamont Marcell Jacobs lo ridimensiona da protagonista a deuteragonista e poi a comparsa: il 6 marzo (a Torun, Polonia) vince i 60 indoor in 6’’47, record italiano e mondiale stagionale; il 13 maggio a Savona (tradizionale feudo di Tortu) porta il record italiano dei 100 a 9’’95; e a Tokyo lo abbatte portandolo a 9’’94 in batteria, a 9’’84 in semifinale, a 9’’80 in finale. Intanto, Tortu esce malinconicamente in semifinale (7° in 10’’16). Lì, il ragazzo entra in un “punto critico”, una di quelle soglie che possono separare la tenuta dall’implosione.

Anziché abbandonarsi a un legittimo crash mentale e magari alla schadenfreude verso Jacobs (infatti si parla di rapporti cariati tra i due), aspetta nell’ombra l’occasione della staffetta, comprendendo – con intelligenza e realismo- che proprio Jacobs potrebbe aiutarlo a uscirne, a permettergli di dimostrare intatto, se non accresciuto, il proprio valore. Certo lo sostengono i compagni, il bravissimo tecnico Filippo (anche lui) Di Mulo, l’ambiente tutto. Ma lui raduna e comprime le forze, liberandole in batteria e semifinali, ma soprattutto nella finale. Una finale giustamente scannerizzata in ogni dettaglio, in cui le sincronie dell’ensemble (i magistrali “cambi asimmetrici”) e le performances individuali (la tenuta in curva di Desalu) culminano nella frazione-monstre di Jacobs (8’’925, con qualche metro in più degli altri, secondo canone del secondo frazionista) e nel fantastico 8’’845 di Tortu, l’“anchor leg” che si mangia Mitchell-Blake per un centesimo, ennesimo schiaffo ai britannici. In questa frazione conclusiva, anche lui echeggia il Mennea di Mosca: sia per il “recupero” (meno esteso ma ugualmente elettrico), sia per il riscatto dalle semifinali dei 100.

Vedere Filippo Tortu a fine gara cianotico, incontenibile come Gimbo nel suo marasma estatico, è stata un’altra, memorabile lezione sull’ombra e sulla sua ambiguità: regione dello spazio che può annientare come nutrire rinascite.