Giocatori da prendere a 1 al Fantacalcio 2020/21

Sicurezza: 2/10

Intuito: 7/10

Affabulazione: 7/10

Non è detto che Demiral possa andare via a 1, è possibile che qualcuno possa pensare bene di acquistare in blocco quanti più centrali della Juventus possibile per averne sempre almeno uno o due da schierare. Demiral nelle gerarchie parte dietro a Chiellini, Bonucci e de Ligt, inoltre Pirlo potrebbe optare per la difesa a tre – che se da una parte vuol dire un centrale in più – dall’altra rischia di avere la concorrenza anche di Alex Sandro e Danilo, per cui qualcuno ha preventivato un futuro in quella posizione.

Acquistare Demiral non come copertura di altri centrali della Juventus è quindi un rischio, anche perché è reduce da un infortunio al crociato, ma un rischio che può pagare. Se Pirlo con il suo carisma è stato messo sulla panchina della Juventus per pensionare Bonucci e Chiellini? Se capisse presto che la sua difesa aggressiva ha bisogno di giocatori freschi e intraprendenti e affidasse al centrale turco i gradi di titolare? Mai come quest’anno la formazione tipo della Juventus è un mistero e dove c’è mistero l’allenatore del Fantacalcio ci sguazza. Inoltre Demiral in meno di 1700 minuti totali di Serie A – tra Juventus e Sassuolo – ha segnato tre gol e fornito un assist.