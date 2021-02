Come riparare il vostro Fantacalcio

Dove lo trovate libero a gennaio un giocatore con 270 presenze, 12 gol e 24 assist in Serie A che può giocare praticamente in qualsiasi ruolo? La disperazione del Cagliari potrebbe incrociarsi perfettamente con la vostra e Asamoah potrebbe essere la risposta a tutte e due: listato difensore ma magari schierato anche più avanti. Certo dovete ignorare il fatto che la cronaca dei suoi infortuni negli ultimi anni è più fitta di quella delle partite giocate (l’ultima il 6 dicembre 2019), ma ecco un talismano per voi: il nome Kwadwo in ganese significa lunedì. E quand’è che (spesso) si scopre se si è vinto al Fantacalcio?

Quale prima punta grossa può svoltarvi la stagione (in ordine di preferenza)

Mario Mandzukic

È facile scommettere che da qui a fine anno Mandzukic segni qualche gol, ma il suo acquisto è una trappola. Quanto giocherà? Quante partite farà dal primo minuto? Riuscirete a farne un utilizzo da ninja e a prendere tutti i gol che riuscirà a segnare, magari anche entrando dalla panchina? C’è una grossa possibilità che Mandzukic diventi una vostra frustrazione. Se avete già Ibra o Leao, invece, ha perfettamente senso.

Samuel Di Carmine

Di Carmine è un vecchio lupo del calcio italiano e il suo arrivo al Crotone genera una sfida entusiasmante con Simy per la maglia da titolare. Chi sarà il realizzatore più affidabile per gli assist di Messias? Juric ha detto che Di Carmine gli mancherà, e che ha dimostrato di poter giocare in Serie A. Lo scorso anno in effetti 8 gol in 22 presenze, alcuni di grande bellezza. Il Crotone però è la squadra che produce meno xG su azione.

Adolfo Gaich

Gaich a volte sembra semplicemente troppo grosso per riuscire a coordinarsi per il tiro. La sua chiamata all’asta, però, è quasi obbligatoria, con tutti i soprannomi che potete rivendervi: “El Genocida del gol”; “El Fuhrer” etc. Quanti gol potrà fare a fine stagione è un mistero. In Russia, al CSKA, era arrivato circondato da un certo hype, ma ha fallito in modo clamoroso (1 gol segnato, appena 3 partite giocate dal primo minuto). È molto giovane e con le nazionali giovanili argentine è sempre sembrato un finalizzatore affidabile. Il Benevento aveva bisogno di una punta e probabilmente giocherà, e questo non è poco. Per il resto, con una trentina di partite disputate tra i professionisti, chi sa dirvi con certezza come finirà mente. Da prendere se siete disposti ad accollarvi il suo eventuale fallimento.

Fernando Llorente

Una squadra in clamorosa underperformance cambia il centravanti a gennaio, e compra un numero 9 esperto e dal grande curriculum. Automaticamente quel numero nove, Fernando Llorente, diventa un’ottima idea per il vostro fantacalcio. Dietro di lui ha uno dei migliori rifinitori della Serie A, Rodrigo De Paul, che finora è stato anche quello i cui assist sono stati meno premiati. Ora dovrà raccoglierli Llorente: non sappiamo come sta, ma si dice che fare gol è come andare in bicicletta, non si disimpara mai (non è vero è l’esatto contrario). Se lo comprate sulla carta fate la cosa giusta, poi le vie del fallimento calcistico, lo sapete, sono infinite.

Graziano Pellè

Cosa c’è di meglio che far coincidere il sogno del vostro Fantacalcio col centravanti dell’Italia dei sogni del 2016, affidarvi al suo torace ampio e sensibile, alle sue spalle grosse, all’intelligenza del suo gioco spalle alla porta. Pellè, nella sua vita, ha sempre segnato molto e non vediamo in che modo possa fermarsi al Parma. Forse perché ha 36 anni? Forse, ma pochi acquisti come Pellè coniugano, a gennaio, potenziale efficacia e buon gusto.

Josuha Zirkzee

In questo momento il Parma in attacco può contare su Inglese, Cornelius, Pellè e Zirkzee: quattro punte grosse per un posto. Anagraficamente l’olandese dovrebbe partire dietro, ma tra questi è il profilo più stuzzicante: cresciuto al Feyenoord, rapito dal Bayern Monaco, nei primi 28 minuti tra i professionisti ha segnato 3 gol. Di lui si parlava benissimo, è difficile capire come sia finito a Parma e quanti minuti potrebbe giocare. Finirà per essere quell’attaccante che entra negli ultimi minuti e segna solo quando lo tenete in panchina.