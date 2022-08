Un giocatore per squadra da prendere al Fantacalcio 2022/23

Emanuele

In ogni caso faccio il mio nome, e devo veramente colpirmi le mani per non dire Soppy. La suggestione è che possa diventare un’arma di distruzione di massa all’Atalanta – ma un’altra parte di me dice che stiamo troppo su twitter. Pasalic è semplicemente il giocatore da Fantacalcio perfetto e potrebbe costarvi troppo. Dopo un’annata positiva ma interlocutoria in termini di bonus, potrebbe essere quindi l’anno di Teun Koopmeiners: ha dinamismo, senso dell’inserimento e calcia molto bene in porta. Ha segnato 4 gol lo scorso anno, potrebbero tranquillamente diventare 8 in questo.

Marco

Io mi ero segnato il nome di Lookman, non perché mi piacesse o perché particolarmente prolifico, ma conservo l’idea che i giocatori che dalla Premier arrivano in Serie A o floppano terribilmente o fanno i buchi per terra, quindi diciamo valeva il rischio di questa scommessa 50 e 50, anche considerando che è un acquisto passato sottotraccia e non dovrebbe costarvi un occhio della testa. Il gol alla prima contro la Sampdoria però ha mandato in fumo tutti i miei piani, quindi fate voi anche considerando che sapere chi saranno i trequartisti titolari con Gasperini è impossibile. Sai però chi ho visto bene? Zapata. Centravanti da livello appena sotto i top, quest’anno se non avrà problemi fisici o non litiga con Gasperini, per me può essere una macchina da 7 in pagella e bonus a palate.