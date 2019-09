La guida ai top-40 del Fantabasket NBA 2019-20

5) Karl-Anthony Towns, Minnesota Timberwolves

Il nuovo corso dei T’Wolves passa quasi interamente dal suo rendimento e sulla possibilità di replicare, e se possibile migliorare, i numeri che hanno caratterizzato la sua passata stagione quando ha fatto a meno delle presenze di Jimmy Butler e di Tom Thibodeau. Fisicamente solido come testimoniano le 82 partite di media nei primi tre anni nella lega, nella scorsa primavera ha definitivamente preso lo scettro del comando della franchigia.

Uomo-franchigia?

La giovane età (classe 1995) lascia presagire interessanti margini di miglioramento nel comparto difensivo, un aspetto che fin qui ne ha penalizzato le quotazioni a causa di statistiche sottomedia per stoppate e palloni rubati. Coach Saunders ha ridotto drasticamente il suo minutaggio rispetto al passato (anche perché i playoff erano ormai persi), un aspetto da monitorare con attenzione. Si candida come ideale alternativa allo strapotere di Anthony Davis e di Nikola Jokic a Ovest. Se cercate “upside” è l’uomo giusto, anche al netto delle aspettative non pienamente rispettate che lo circondano da quando è entrato in NBA.

6) Stephen Curry, Golden State Warriors

La vita senza Kevin Durant e Klay Thompson non si prospetta semplice sulla Baia, ma questa improvvisa carenza di peso offensivo potrebbe giovare alla produzione del fuoriclasse di Steve Kerr, pronto a vestire nuovamente i panni del salvatore della patria lasciati in soffitta dopo l’irripetibile stagione 2015-16. Le perplessità sulla tenuta fisica del 31enne sono motivate: non raggiunge la quota “periscopio” di 70 partite giocate da due stagioni, ma tutto lascia presagire a una decisa impennata dei numeri.

Da valutare la sua compatibilità con D’Angelo Russell, ma la percentuale irreale (oltre il 90%) ai tiri liberi e l’insolita produzione a rimbalzo che garantisce su base continua vi aiuterà parecchio. Una classica “safe pick” di alto livello con la possibilità di sorprendere in corso d’opera. C’è la possibilità di toccare i picchi degli anni da MVP? I dubbi della stampa specializzata riguardo la possibilità di competere per l’anello e la necessità di onorare la nuova arena potrebbe garantire un prezioso gettito di motivazioni extra.

7) Damian Lillard, Portland Trail Blazers

Una granitica certezza che accompagna gli appassionati della specialità da molte stagioni e che sembra aver cristallizzato i propri numeri grazie a un’impressionante continuità. Rispetto ad altre annate la considerazione nei suoi confronti sembra aumentata grazie alla vittoriosa serie playoff che di fatto ha messo fine al ciclo degli Oklahoma City Thunder.

Siamo di fronte al solito spartito per il il 29enne leader dei Portland Trail Blazers: è lecito attendersi la consueta eccellenza offensiva e percentuali complessive di alto livello che pagano dazio solo di fronte a un “alieno” come Stephen Curry. Fisicamente più solido del leader di Golden State, quest’anno vede il suo ranking salire per gli slot in classifica che hanno abbandonato Kevin Durant e Russell Westbrook. Siamo in linea su un bottino di 25 punti, tra i 6/7 assist e circa 4 rimbalzi per allacciata di scarpe con medie ai liberi vicino al 90% e triple come se piovessero. Wow!

8) Joel Embiid, Philadelphia 76ers

Se avete perso la possibilità di inserire nel vostro roster qualcuno dei nomi che lo precedono, è arrivato il momento di valutare la vostra propensione al rischio: potete affrontare un torneo con un leader da 60 gare? Cronometrato su dei clamorosi 27 punti di media conditi da quasi 14 rimbalzi e poco meno di 4 assist in 33.7 minuti, potrebbe saltare una decina di partite di fila come successo in passato. La presenza di Al Horford intaccherà i suoi numeri o finirà per agevolare il suo gioco? Un vero e proprio rebus da affrontare per i fanta-appassionati. In caso goda di buona salute nel momento più importante del vostro campionato potreste volare altissimi e sbaragliare facilmente la concorrenza. Boom or bust? Giova ricordare che senza affrontare rischi è difficile pensare di vincere.