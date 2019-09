Come muoversi tra scommesse e bidoni del Fantabasket NBA

Un anno fa abbiamo “azzeccato” Montrezl Harrell, John Collins e Jarrett Allen e commesso qualche errore (Jordan Bell su tutti e forse il peso “specifico” di Cedi Osman). Siamo in linea con gli obiettivi; se tentate la fortuna con 4-5 giocatori e ne azzeccate un paio siete già in probabile vantaggio rispetto la concorrenza. Ci giochiamo la conferma di un solo nome.

Mitchell Robinson, New York Knicks

Più che un rappresentante della categoria, una sorta di “eletto” da qualsiasi analista del settore. Pescato da New York nel cuore del secondo giro nel Draft 2018, l’uomo del mistero si è dimostrato una calamita umana per i lob dei compagni e uno stoppatore feroce in grado di colpire con efficacia anche nei pressi del perimetro. I numeri parlano di 7 punti, 7 rimbalzi, oltre 2 stoppate per partita e il 69% dal campo. Questo bottino è però arrivato in 20 minuti di utilizzo e questo ci porta a stropicciare gli occhi se pensiamo al suo utilizzo su 36 minuti: 12.8 + 11.2 + 4.3 stoppate. Siamo di fronte a un buon potenziale e un serio candidato per la vostra posizione di centro titolare nel caso in cui qualche titolarissimo vi sia sfuggito nei primi giri. Meritava già la top 40? Opiniamo.

Le contro-indicazioni non mancano: ha notevoli problemi di gestione dei falli e ha sfiorato le 10 partite in cui ha dovuto abbandonare il campo anzitempo, una caratteristica che potrebbe penalizzare il suo proprietario. Un altro aspetto da considerare è legato alla durabilità considerato che ha giocato 66 partite e ha riportato un piccolo problema al ginocchio con il Team USA anche questa estate. Il suo range di tiro per ora è ancora limitato e l’esecuzione ai liberi (60%) va ancora messa alla prova. Il secondo anno dovrebbe essere più complesso anche in considerazione del fatto che le sue caratteristiche sono ormai note al resto della lega. Al college era accreditato di un discreto tiro da tre, un’arma offensiva che i media dei Knicks aspettano come acqua nel deserto per legittimare le ambizioni di un assoluto beniamino del Madison Square Garden. Di tendenza.

Domantas Sabonis, Indiana Pacers

“Confermato” rispetto lo scorso anno, continua a essere sottovalutato. Un curioso caso di “fidarsi di un europeo è bene, non fidarsi è meglio” in ottica fantasy, un principio che se escludiamo i big assoluti dobbiamo sempre prendere in considerazione quando leggiamo i ranking targati da giornalisti e appassionati a stelle e strisce. Controlliamo i freddi numeri del rampollo lituano: 14.1 punti, 9.3 rimbalzi, 2.9 assist e tutto in 30 minuti scarsi di utilizzo e con un anagrafe che è ancora abbastanza vicina ai 20 anni. Il problema di fondo è la posizione in campo che coach McMillan interpreta stabilmente al centro del pitturato, un ruolo che da un paio di anni lo mette in diretta competizione con Myles Turner e che ha permesso al veterano Thaddeus Young di stazionare confortevolmente nel ruolo di ala. Con la partenza dello stesso Young verso Chicago e i problemi fisici di Victor Oladipo, ci sono i margini per una interessante crescita di rendimento.

Sabonis per rendere al meglio deve necessariamente rispolverare il suo mestiere lontano dalla vernice e perfezionare quel tiro da fuori che lo staff dei Thunder ha provato a inserire nel suo bagaglio tecnico nella stagione da rookie di qualche anno fa. La firma via Draft di un lungo con caratteristiche più classiche delle sue come Goga Bitadze potrebbe agevolare le nostre speranze.

Le medie dal campo sono stabilizzate sul 60% e ai liberi si difende, ma i numeri di stoppate e palloni rubati sono oggettivamente sotto traccia. Ci sono i presupposti per cifre di alto livello in punti e rimbalzi in attesa che Oladipo sia pronto a contribuire, ma ci sono margini di rischio ancora evidenti.

Destinato a scivolare rispetto al suo valore lo preferiamo a profili fantasy similari come ad esempio Gordon Hayward o Jayson Tatum dei Celtics che potrebbero neutralizzarsi a vicenda o a scelte più convenzionali come C.J. McCollum per tentare la sorte.

Wendell Carter Jr., Chicago Bulls

Chi scrive questa guida è fermamente convinto che la qualità intrinseca di un giocatore e le buone sensazioni che suscita rappresentano una voce importante per effettuare una scelta che spesso va oltre la logica dei numeri. I libri contabili testimoniano una produzione associabile a una tarda lottery pick, ma che certamente non fa gridare al miracolo: siamo su 10.3 punti, 7 rimbalzi e poco meno di due assist a sera registrati in un pessimo contesto tecnico e minati dalle fisime di coach Jim Boylen, che nei momenti più delicati della stagione ha pensato bene di destinarlo alla panchina con misteriosi intenti formativi. Un infortunio al pollice lo ha poi fermato ai box e gli ha permesso di scendere in campo solo 44 volte.

Carter è un lungo con caratteristiche da playmaker secondario di elevato acume difensivo e non certamente uno specialista in grado di finire nei pressi del canestro come giocatori più atletici e pronti fisicamente. A livello di percentuale effettiva dal campo siamo in effetti sotto al 50%: un numero troppo basso per incidere. Spaziature incerte e il gioco inefficace espresso dagli schemi di Boylen ha finito per snaturare le sua caratteristiche e lo ha trasformato in un giocatore esitante. Perchè selezionarlo? Presto detto. La sua comprensione del gioco, i lampi intermittenti che ha messo in mostra la scorsa stagione e una meccanica di tiro fluida e incoraggiante (79% ai liberi) suggeriscono ampi margini di progresso in considerazione di un anno di rodaggio. Lo status nei confronti del coach appare più solido e la presenza di Otto Porter e di Thaddeus Young dovrebbe drasticamente favorire le condizioni necessarie per valorizzarlo. Intorno alla posizione 60/70 del Draft non troverete sicuramente Zach LaVine o Lauri Markkanen, ma forse avrete per le mani la sorpresa dei Bulls. In alternativa potete pensare a Marvin Bagley III dei Sacramento Kings.

Kevin Huerter, Atlanta Hawks

Piace alla gente che piace, come recitava un famoso spot qualche anno addietro. Il suo anno da matricola ha conosciuto fisiologici alti e bassi, ma ha lasciato negli occhi una buona impressione e la doppia cifra per punti appena sfiorata non è passata inosservata. Rintracciare qualche filo conduttore con la notevolissima seconda stagione di John Collins (che è arrivato a sfiorare i 20 punti a sera) è una suggestione abbastanza facile, ma è una distrazione potrebbe portarvi fuori strada. Huerter è in grado di stupire per la sua capacità innata di giocare situazioni di catch & shoot e anche la quota di assist (al momento poco meno di tre per serata) potrebbe salire e rivelarsi importante per la vostra causa. Le percentuali dal campo sono già discrete, sembrano fisiologicamente in progresso con un anno di assestamento e hanno poco da invidiare a quelle di colleghi considerati più solidi.

Ovviamente non è tutto oro quello che luccica: il profilo fisico necessita di miglioramenti significativi in palestra per reggere botta nei pressi del ferro e il suo gioco proprio per questo motivo si è mostrato monocorde come attestano le quasi 5 triple per gara in 27 minuti di media. Le caratteristiche e l’attitudine degli Atlanta Hawks sembrano fatti dal sarto per compiacere il vostro palato fanta e da questo punto di vista le quotazioni di Kevin diventano ancora più alte rispetto a profili più maturi ma costretti a fare i conti con realtà meno adatte a produzioni elevate. Considerati i mezzi atletici discreti per operare da esterno e le incoraggianti implicazioni a rimbalzo, potete facilmente arrivare alla conclusione che siete nel posto giusto se cercate qualità e quantità, quindi lanciatevi su una scelta coraggiosa.

Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder)

Nuova squadra, orizzonti diversi, il problema sorge spontaneo: come inquadrare correttamente il suo apporto ed evitare di sceglierlo troppo presto per i suoi servigi e non finire “overdraft”?

Le statistiche sono solo discrete controllando l’apporto del primo anno, ma non c’è da stupirsi: si è sacrificato in un piccolo ruolo in una squadra rodata e ha contribuito alle discrete fortune dei Clippers anche nei playoff, dove ha spiccato in modo significativo nel manipolo che ha costretto i Golden State Warriors a una tirata serie a sei partite. L’aspetto che va testato in tema fantasy è relativo al suo maggior coinvolgimento offensivo come realizzatore puro e la voglia di riscatto di Chris Paul che potrebbe portargli via una parte importante di numeri in qualità di primo costruttore del gioco. Perfino la presenza di Danilo Gallinari, che ritrova come compagno di squadra, implica indirettamente maggiori deleghe nella gestione dei possessi della squadra.

L’assaggio di playoff ha messo in evidenza due aspetti significativi: la buona vena difensiva unita a una versatilità che a inizio stagione era difficile potergli accreditare e una durabilità davvero confortante per un atleta alle prime armi nel mondo NBA. Ci sono ancora numerose incertezze sulle prospettive della squadra, che a seconda degli analisti potrebbe lottare per la lotteria o per un posto nei playoff. Forse non siamo di fronte al go-to-guy in grado di traghettare una franchigia ai vertici, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che il suo profilo sia uno dei motivi di maggiore ottimismo per la stanza dei bottoni di Sam Presti. Potete sperare in una stima nei pressi dei 14/15 punti per sera con una quota onesta di rimbalzi e un apporto degno di nota nei palloni rubati: da prendere in considerazione nei pressi dei pick 75/80 e non molto prima.

Derrick White, San Antonio Spurs

Le sue prospettive hanno molto in comune con il profilo di Alexander che abbiamo analizzato poco sopra. Cifre modeste destinate a crescere in modo esponenziale che non è facile inquadrare correttamente. L’apporto statistico di White alla seconda stagione è praticamente sovrapponibile alla prima di Kevin Huerter e tra i due ballano quattro anni di differenza. Diverse graduatorie lo posizionano intorno o più indietro della centesima posizione: merita una maggiore considerazione, ma siamo sempre costretti a fare i conti con una base di partenza di 9.9 punti, meno di 4 assist di media con il 33% cronometrato nei tiri da fuori e meno di 70 presenze registrate per via di infortuni, una serie di “slump” e di esplosioni repentine che non hanno garantito una preziosa continuità. Non è ancora chiaro il suo ruolo per il prossimo anno (titolare? sesto uomo?) anche se il talento che mette sul piatto è davvero di ottimo livello.

Allo stato attuale il roster degli Spurs ha più guardie della foresta di Sherwood, come soleva ricordare l’avvocato Federico Buffa di fronte a squadre con una presenza eccessiva di esterni. White deve dividere minuti con Patty Mills, il rientrante Dejounte Murray, Lonnie Walker IV, Bryn Forbes e Marco Belinelli. La misura delle sue qualità è testimoniata dai 23 punti di media che ha garantito nelle prime tre gare del primo turno con i Denver Nuggets, ma un ruolo così prominente in attacco anche in avvio di 2019-20 è tutto da verificare. Si candida a fare il titolare nella vostra squadra con la possibilità di sorprendere e di poter diventare uno dei fari dei texani ma occhio a non esagerare, a prescindere dalla vostra ammirazione. La sua posizione ideale di scelta si aggira intorno ai pick 80/90, poco prima delle scommesse vere e proprie.