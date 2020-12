La guida al fantabasket 2020-21

Giocatori di grande qualità ma scelti inesorabilmente troppo presto.

Kyle Lowry, Toronto Raptors

Chi scrive lo ha osannato e seguito come un nipote prediletto sin dal primo anno di professionismo con la maglie dei Grizzlies. Ma comincia a intravedere le 40 primavere, le giunture scricchiolano e il suo peso specifico ormai ha poco di fanta-interessante. Non è più il caso.

Steven Adams, New Orleans Pelicans

Un uomo fatto dal sarto per dare linfa e concetti di sana pallacanestro a Zion. Questa skill non fa statistica e la media al minuto, l’impiego complessivo in rotazione e la presenza di Jaxson Hayes suggerisce di virare saggiamente altrove. Diffidate da chi lo inserisce tra i titolari.

Gordon Hayward, Charlotte Hornets

Le qualità tecniche non si discutono, ma il telaio scricchiola e la parabola discendente della carriera sembra vicina alla piena certificazione. Non possiamo escludere una stagione di apparente rinascita ma le incognite sono numerose e vicino a lui ci sono Ball, Washington e Graham che reclamano spazio, tiri e una bella fetta di notorietà. Un sorriso e passate oltre.

Blake Griffin, Detroit Pistons

Qualche guru della materia lo ha inserito tra le possibili sorprese del 2021, più o meno come pronosticare vincitore di Sanremo un cantante inattivo da diversi anni. Tutto è possibile ma a parte il canto del cigno di un paio di stagioni fa, il suo utilizzo in una squadra in piena rifondazione appare problematico come lo stato delle sue ginocchia. Usare con cautela.

Dario Saric, Phoenix Suns

Tatticamente rifinito, Phoenix gli ha offerto un signor contratto per le alchimie che porta in dote alla causa, la grande abnegazione e un utilizzo commovente del libro degli schemi. Tutto molto bello, resta il fatto che produce poco più di 16/18 fantapunti con medie al minuto modeste. No!