Il bello del giovedì sera 2022 vol. 9

Fino al ventesimo secolo, la vita ad Arnhem era stata serena. Qualche occupazione straniera, certo, ma niente che gli abitanti non giudicassero normale. Durante il 1800, per esempio, i ricchi si accorsero della pittoresca bellezza della cittadina. Casette basse tipicamente olandesi, un vecchio centro medievale un po’ decrepito e tutto intorno: foreste, foreste a perdita d’occhio. Intorno ad Arnhem si stende infatti la più ampia area forestale d’Olanda, quella del Veluw. Per questo i ricchi hanno cominciato a venire qui in villeggiatura e a costruire le proprie seconde case ai bordi della città, stanchi di Hague, la città costiera ormai inflazionata, cafona. È in quel periodo che Vitesse prende il nome di “piccola Hague dell’est”. Poi il ‘900 è dovuto arrivare a rompere la pace. Tutto è cominciato con l’operazione “Market Garden” a settembre del 1944: le truppe alleate dovevano assicurarsi il controllo di cinque ponti togliendoli dal possesso dei tedeschi, approfittando del loro momento di sbandamento. La guerra sarebbe finita in fretta. I piani sono andati lisci fino all’ultimo ponte, troppo lontano, quello di Arnhem. C’erano pochi velivoli per trasportare i soldati, che sono arrivati troppo scaglionati. Atterrati col paracadute nei boschi intorno ad Arnhem, piuttosto sereni, non sapevano che avrebbero trovata lì nascosta una delle divisioni di panzer tedeschi più temibili, un corpo d’elite delle SS. Si stavano ritirando dalla Normandia dopo aver combattuto sulle spiagge del fronte per mesi. In quei mesi i tedeschi si stavano ritirando con ogni mezzo, persino a bordo di carri funebri. Vedono i soldati inglesi scendere dal cielo e all’inizio pensano sia neve, ma è settembre e a settembre non nevica. Sono paracadute: gli alleati vogliono stabilire una testa di ponte oltre il Reno. Si sono fatti male i conti però, ad attenderli non ci sono rimasugli patetici dell’esercito tedesco, ma una delle divisioni corazzate d’elite delle SS. Scesi a terra, si sono trovati di fronte colonne di persone in camice bianco, fuggiti dal vicino ospedale psichiatrico bombardato prima dell’atterraggio. Un cattivo presagio. Poco dopo incontrarono il fuoco nemico dei tedeschi. Seguono poi eroiche azioni che per poco non permettevano agli alleati di conquistare comunque il ponte. Se volete tutti i dettagli, però, guardatevi il film “Quell’ultimo ponte” del 1977 di Richard Attenborough. L’operazione Garden Market alla fine è riuscito al 90%, fallendo solo nella conquista ultima del ponte di Arnhem.

Se ci pensate è incredibile, che la squadra di calcio di Arnhem sia stata fondata mezzo secolo prima di quella battaglia sul ponte. Ed è anche incredibile che il suo nome sia, per qualche ragione, in francese e non sia legata in nessun modo ad Arnhem: il Vitesse, che in francese significa “Velocità”. Hanno scelto un nome francese e non greco o latino come andava di moda all’epoca, e lo hanno scelto per sembrare meno elitista (da quando si sceglie il francese per suonare meno snob?). Il Vitesse è il secondo club più antico d’Olanda dopo lo Sparta Rotterdam – anche se qualcuno discute anche a una possibile data di nascita precedente a quella ufficiale, che risale al 1892 (un anno prima del Genoa, per darvi un’idea). Essendo nata quasi prima di tutte, potreste farvi un’idea del Vitesse come di una società gloriosa. In fondo basta nascere prima per accumulare un po’ di titoli mentre gli altri sono ancora presi col podismo o col cricket. Invece tenete presente che stiamo parlando di un club sfigato, maledetto, che tra la fine dell’’800 e i primi quindici anni del ‘900 ha perso sei volte il campionato in finale, quando il formato del campionato nazionale era ancora basato sui playoff in cui si scontravano i vari campioni regionali. Il Vitesse diventava spesso campione della Gheldria – in fondo contro chi gli toccava giocare, l’Apeldoorn? – ma poi venivano sempre sconfitti nelle finali nazionali. In queste storie di solito interviene una sorta di lieto fine. È tutto triste fino alla frase “fino a che” con l’intervento di qualcuno o qualcosa che riscatti un destino triste. Al Vitesse non è successo: a parte una coppa d’Olanda vinta nel 2016/17 – dopo comunque altre tre finali perse, e un’altra persa nel 2021.

Il Vitesse, insomma, perde sempre, e anche se non sapevate nulla della sua storia avreste potuto anche intuirlo solo dalla partita di ieri contro la Roma, in cui hanno sbagliato una sfilza di occasioni clamorose prima di subire il gol quasi al primo tiro avversario.