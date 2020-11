Il bello dell’Europa League 2021 vol. 4

Il venerdì dopo l’Europa League è il giorno in cui si riflette sull’Europa League, ma questo venerdì, nello specifico, è il venerdì in cui si comprano cose a prezzi scontati. Ecco quindi alcuni orpelli da comprare in sconto per rendere anche questo giorno degno di essere vissuto.

2 tazzine che omaggiano la finale di Europa League del 2020 a Colonia



Da 14,95€ a 9,72€, scontate del 35%. Se ogni mattina volete bere il vostro caffè ricordando di quando il Siviglia ha vinto l’Europa League, tanto per cambiare. Non per i tifosi dell’Inter (o per, se volete fare un regalo goliardico/stronzo). In qualche modo è un gronchi rosa, perché la finale non doveva essere giocata a Colonia.

Il cronografo dell’Europa League



Scontato del 20%, da 249,95€, se in fase di pagamento aggiungete il codice sconto CHAMPIONSWEEK. Con questo orologio potete contare 45 minuti con assoluta precisione. C’è lo spazio anche per i minuti di recupero. Must have.

Memoria USB da 16GB del Granada

Da 16€ a solo 5€, un’offerta imperdibile per salvare su un dispositivo fisico tutti i migliori momenti dell’Europa League.

Gli scarpini Europa League di Jay-Jay Okocha



Sempre il codice sconto del 20% torna utile. Qui potete mettere le mani su degli scarpini firmati da Jay-Jay Okocha. Non si capisce se li ha indossati e cosa c’entrano con l’Europa League (si è ritirato prima che diventasse tale). Però arrivano col certificato dell’Europa League e, insomma, tanto basta.

Cappellino invernale del Ludogorets

In un posto in cui fa spesso freddo, sapranno fare bene i capelli di lana. Lo trovate nell’outlet, costa 24 soldi bulgari, ed è verde con un’aquila al centro. Che volete di meglio?

La maglia di ieri dell’Hoffenheim



Bella, fucsia, sparata. Sullo store ufficiale dell’Hoffenheim c’è il bluefriday, ovvero sconti del 25% su molte cose. Non è chiaro come funziona, ma forse conoscete il tedesco meglio di me.