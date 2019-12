Il bello dell’Europa League 2020 vol. 6

Il Partizan Belgrado è stato eliminato dall’Europa League, ma Umar Sadiq – The Tank, The Bomber, The Goal Machine, Terminator of goal – si è messo in vetrina come uno dei calciatori più interessanti della competizione e di sicuro il più strano. Ieri, nella vittoria 4-1 del Partizan, ha realizzato una doppietta in perfetto stile Sadiq, correndo come se le sue giunture fossero legate dal fil di ferro. La coppia che compone col giapponese Asano è semplicemente pazzesca.

I numeri di Sadiq in questa stagione cominciano a essere rilevanti: 16 gol e 12 assist in una ventina di partite. Numeri che non stanno lì a raccontare un giocatore forte, ma di sicuro che la stranezza di Sadiq – il modo in cui corre passeggiando su un tappeto elettrico, il modo in cui tira schiaffeggiando la palla con piedi trasformati in fettine di pollo – è efficace.