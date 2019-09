Il bello dell’Europa League 2020 vol. 1

Quanto ci abbiamo creduto: 9

Onestamente pensavamo sarebbe stato difficile continuare questa rubrica per sempre, non arrendersi all’evidenza che anche i giocatori “Europa League” stanno scomparendo, come le tigri. Lo pensavamo almeno fino al minuto 46 di Getafe-Trabzonspor, quando dagli spogliatoi abbiamo comparire l’inconfondibile silhouette di Daniel Sturridge. Ma prima dobbiamo fare un passo indietro.

Lo rispieghiamo questa volta, per la prima puntata, poi basta: cos’è un “giocatore Europa League”? È un giocatore su cui a un certo punto la critica (ma anche noi o i nostri amici, o qualche società) ha creduto molto, ma che presto è caduto in disgrazia, per sue colpe, per colpe altrui (è uguale), ritrovandosi parcheggiato all’estrema periferia del calcio che conta, costretto per vivere a districarsi fra le nebbie di una partita d’Europa League. In definitiva: i giocatori Europa League sono un grande manifesto di come possono cambiare velocemente i destini di un essere umano. E Daniel Sturridge ci sta benissimo (in generale dobbiamo ringraziare la Turchia per questa rubrica).

Il primo riferimento che abbiamo a Sturridge (se vogliamo ignorare la multa fatta al Manchester City per averlo strappato alle giovanili del Coventry) riguarda la sua gloriosa partecipazione alla Nike Cup 2003-04: Sturridge porta il City alla vittoria, appena 14enne, e sembra una furia. Pochi anni dopo è già in prima squadra, gioca e non gioca, ma è già troppo forte per l’allora ancora poco blasonato City.

Sembra normalissimo quindi vederlo scappare dalla nebbia di Manchester per accordarsi con il Chelsea, che in quel momento è il-posto-dove-essere. Il suo picco arriva sotto la gestione Villas-Boas: 9 gol in 14 presenze e la sensazione che potesse essere lui a portare il calcio inglese nel futuro, con le sue accelerazioni e un set di movimenti offensivi praticamente infinito.

Ma le cose ben presto deragliano, Sturridge inizia a subire continui infortuni, finisce ai margini, per modo di dire: finisce al Liverpool. Qui, sotto la gestione Rodgers vive il suo momento di grazia, la stagione in cui i Reds arrivano ad un pelo dal titolo e in cui lui segna 24 gol. Quello che doveva essere l’inizio è però la fine: infortuni, carattere, Klopp, tutte cose che lo allontanano dal campo e lo rendono la riserva sfortunata del trio d’attacco più letale d’Europa.

Nel gennaio del 2018 fa scommettere al fratello sul suo trasferimento al Siviglia, anche se poi finisce al West Bromwich. La Federazione lo sospende per sei settimane, lui torna al Liverpool e vince la seconda Champions League della sua carriera, ancora una volta non da protagonista.

In estate lascia il Liverpool a parametro zero, strappando una lacrima ai tifosi più nostalgici. Tra tutte le destinazioni possibili finisce a Trebisonda, l’ultima città bizantina indipendente ad essere conquistata dai turchi ottomani. Quella con il Getafe era la sua 11esima persenza in Europa League, altre arriveranno: Sturridge è sembrato un po’ imbolsito, fuori posto, perfetto per questa rubrica.