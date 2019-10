Il bello dell’Europa League 2020 vol. 2

Quanto ci abbiamo creduto: 7

Quanto è stato realmente forte: 8

Quanto è caduto in disgrazia: 6

Quanto sembra depresso: 7

Diego Lopez è passato dal rubare il posto a Casillas, a farselo rubare da un sedicenne. Certo: è il destino del portiere, quello di avere qualcuno pronto a pugnalarti alle spalle o essere quel qualcuno, ma per il non più giovane portiere spagnolo la carriera è stata una serie di rapidi passaggi dalle stelle alle stalle, che come giusto sta per concludersi tra le nebbie del giovedì con indosso la maglia dell’Espanyol.

Dopo essere cresciuto nel Real Madrid, Diego Lopez si era costruito un’onesta carriera da numero 1 al Villarreal, tornando però al Real nell’inverno del 2013 (dopo un breve passaggio al Siviglia) a causa di un infortunio a Casillas. A questo punto succede l’imponderabile: Lopez ruba il posto a Casillas, scatenendo anche una guerra interna al Real, fomentata da Mourinho che davanti ai microfoni lo etichetta come un portiere migliore dello spagnolo «Come portiere Diego Lopez mi piace più di Casillas. Non ci sono problemi personali, non voglio pregiudicare nessuno».

Sembrare forte per un po’ è proprio la caratteristica di un giocatore Europa League, ed effettivamente Diego Lopez difende bene una delle porte più scottanti del mondo. E se i maligni potevano dire che giocava per il sadismo di Mou, che voleva punire Casillas, nella stagione successiva Ancelotti lo conferma titolare. Essendo però l’allenatore italiano molto più diplomatico, Lopez diventa il portiere di campionato, lasciando la Champions a Casillas. E che succede quell’anno? Il Real Madrid vince la decima, un risultato storico che vede Lopez ai margini.

Il resto è storia: Lopez firma a parametro zero con il Milan e finisce per passare da cocco dell’allenatore a trombato, messo da parte da Mihajlovic (non senza polemiche) per fare posto al sedicenne Donnarumma. In questa stagione – dopo quasi 10 anni di assenza – Lopez è tornato a difendere una porta in Europa League, invecchiato di certo, ma anche molto più pronto alla competizione che più lo rappresenta.