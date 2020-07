I migliori gol di Euro 2000

«Credo che sia tutto innato», ha risposto Luis Figo quando gli è stato chiesto se aveva esercitato molto quelle finte che poi avrebbero fatto il suo successo. Figo è l’emblema del giocatore di classe che deve solo aspettare il momento opportuno per mettere in mostra i propri superpoteri, un uomo a cui viene tutto facile. Forse lo immaginiamo così perché è un bell’uomo, affascinante, e persino la sua etica professionale sembra una parte innata del suo carattere. Certe persone sembrano semplicemente fatte per il successo. Eppure non c’è niente di naturale nella sua carriera, a cominciare dal pasticciaccio tra Juventus e Parma (Figo aveva firmato con il Parma ma lo Sporting lo aveva venduto alla Juve) per cui poi è finito al Barcellona. Era il 1995 e cinque stagioni dopo avrebbe compiuto il grande tradimento, passando al Real Madrid, e pochi mesi dopo avrebbe vinto il Pallone d’Oro. L’estate prima, però, avrebbe portato il Portogallo in semifinale a Euro 2000.

Il Portogallo era finito in un girone durissimo, con Inghilterra, Romania e Germania, ma ha vinto tutte e tre le partite segnando 7 gol. All’esordio con l’Inghilterra, però, era andato sotto di 2 gol nei primi 18 minuti e a scuoterlo è stato proprio questo gol di Luis Figo, l’unico del suo Europeo. La cosa interessante che rende speciale questo tiro è la combinazione tra onnipotenza – Figo prende palla a centrocampo, avanza finché può e poi scaglia la palla dritta per dritta sotto l’incrocio dei pali – e il male di vivere che sembra avere addosso. Le spalle curve nella maglietta larga, il passo strascicato da ventottenne che se ne sente quaranta. Persino la decisione di tirare, quando ormai aveva l’uomo addosso, e la meccanica del tiro con i gesti ampi e lenti, sembravano quelle di un uomo disperato, che si riduce a provare il tutto e per tutto.

Probabilmente Figo non è nessuna delle cose elencate in questi paragrafi. Non è uno a cui viene tutto naturale, né onnipotente, ma neanche una persona col peso del mondo sulle proprie spalle, un Don Draper bello e tormentato. In questo gol c’è il carisma e il senso della responsabilità di Figo, che riapre la partita preparando una delle più grandi rimonte del torneo (finirà 3-2). Forse anche in quell’estate che preannuncia mesi e anni complicati e per certi versi bellissimi, Luis Figo è solo uno che fa il lavoro che è nato per fare, impermeabile alle pressioni esterne.