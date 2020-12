I migliori ingressi di Eriksen negli ultimi minuti

L’Inter ha presentato Christian Eriksen al Teatro alla Scala di Milano. Gli ha fatto indossare l’abito elegante, gli ha rifinito la barba al centimetro e gli ha fatto percorrere il corridoio nella platea. Sguardo in camera, una sistemata ai polsini della camicia: era pronto ad andare in scena da direttore d’orchestra della squadra di Conte. Si sarebbe messo al centro del campo, a comandare una squadra di corazzieri e corridori con calma ed eleganza. Sembrava tutto quello che mancava all’Inter: una connessione di qualità tra centrocampo e attacco, una persona che poteva mettere Lukaku davanti alla porta a occhi chiusi.

Non era neanche un anno fa. Eriksen aveva 27 anni: pochi per qualunque calciatore, figuriamoci per uno che al gioco fisico ha sempre preferito la tecnica e l’intelligenza. Non aveva nulla da dimostrare: 51 gol e 62 assist in 226 presenze in Premier League, diciannovesimo di sempre nella storia del campionato.

Pochi mesi prima era chiuso in una stanza con Mourinho e Daniel Levy, il presidente del Tottenham, per cercare una soluzione. Il suo contratto era in scadenza, non voleva rinnovare e cercava una nuova squadra. L’Inter gli sembrava un’ottima soluzione. A Londra giocava poco e sempre partendo dalla panchina; di certo non poteva immaginare che in Italia sarebbe andato incontro allo stesso destino, persino peggiore. Nei primi mesi della scorsa stagione al Tottenham, i peggiori per lui, aveva giocato 1387 minuti, all’Inter – fra quest’anno e lo scorso – si ferma a 1253. Ha iniziato titolare 14 volte, mentre è partito dalla panchina 19 volte. Negli ultimi tempi il suo minutaggio, invece che aumentare, si è ridotto sempre di più. Sommando il tempo giocato con i suoi ingressi dalla panchina quest’anno si arriva a circa 50 minuti, poco più di un tempo quindi. In rosa solo tre giocatori hanno giocato meno di lui, e si fatica ancora a definirli giocatori dell’Inter: Stefano Sensi, con tutti i suoi problemi fisici; Andrea Pinamonti e Radja Nainggolan, la versione “evil” di Eriksen, che ormai pare rassegnato al suo destino e ha iniziato a far finta di allenarsi.

Durante questa polvere di tempo a Eriksen toccava il compito di convincere il suo nemico, Antonio Conte, che poteva essere utile alla causa. Davanti allo schermo i tifosi dell’Inter sono di fronte a un difficile esercizio ermeneutico: capire se aveva ragione lui, che chiede di giocare, oppure Conte, che lo tiene in panchina se va bene, o lo mette a pochi secondi dalla fine per mangiargli l’anima se va male. Ecco quindi i migliori ingressi di Eriksen negli ultimi minuti delle partite.