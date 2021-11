I demoni della Russia

Non è soltanto una questione di nostalgia, la coppia d’attacco formata da Andrey Arshavin e Alexander Kerzhakov è davvero stata la più esaltante nella storia recente del calcio russo, per come i due riuscivano a completarsi a vicenda. Un tandem micidiale, perfetto connubio di tecnica e velocità, che ha fatto sognare i tifosi dello Zenit nei primi anni Duemila, in un periodo in cui la Gazprom non aveva ancora completamente rilevato il club di San Pietroburgo. Hanno giocato a lungo insieme anche in Nazionale, senza tuttavia riuscire a togliersi le stesse soddisfazioni.

Per un capriccio del destino, infatti, sembrava che il duo non riuscisse a disputare un torneo insieme. Nel 2004 mancava Arshavin, nel 2008 Hiddink aveva scelto Pavlyuchenko come partner del suo numero 10, mentre nel 2006 e nel 2010 la Russia non era clamorosamente riuscita a qualificarsi ai Mondiali. Euro 2012 sembrava essere finalmente la volta buona per vederli all’opera: Kerzhakov, sotto la guida di Spalletti allo Zenit, era reduce dalla seconda stagione più prolifica della sua carriera, mentre Arshavin – pur avendo ormai imboccato la parabola discendente all’Arsenal – era arrivato all’appuntamento tirato a lucido. La Russia, nel frattempo passata dalle mani di un tecnico olandese (Hiddink) all’altro (Advocaat), illude i suoi tifosi di poter addirittura migliorare il risultato ottenuto quattro anni prima: alla vigilia dell’Europeo, strapazza in amichevole l’Italia di Prandelli e poi travolge per 4-1 la Repubblica Ceca all’esordio. La scena se la prende il giovane Dzagoev, autore di una doppietta, mentre su Kerzhakov si scatenano le ironie della stampa (soprattutto inglese, che conia il verbo kerzhakov-ed) per via di un curioso anti-record da lui stabilito: sette tiri, nessuno nello specchio della porta.

Nonostante questo, per la Russia sembra tutto andare liscio come l’olio. Nella seconda partita, però, contro i padroni di casa della Polonia, Arshavin in contropiede fallisce l’assist che avrebbe potuto portare la Russia sul 2-0 e sul ribaltamento di fronte gli avversari trovano il pareggio con un missile di Błaszczykowski. Alla Russia basta un punto per vincere il girone e la gara contro la Grecia sembra una formalità. Ma, proprio come tre anni prima nello spareggio mondiale contro la Slovenia, la Sbornaya sottovaluta gli avversari, scende in campo troppo rilassata e viene punita. Perde 1-0 e torna mestamente a casa: a passare il turno sarà la Repubblica Ceca, umiliata nella prima giornata. I media locali se la prendono soprattutto con Arshavin e Kerzhakov, attraverso parodie e prese in giro. In particolare, una arrogante dichiarazione di Arshavin (“Il fatto che la Russia non abbia rispettato le aspettative dei tifosi non è un nostro problema, ma un vostro problema”) scatenerà un putiferio in patria.

Se ne renderà conto, suo malgrado, anche Fabio Capello nella sua prima partita da CT della Russia: al momento del suo ingresso in campo, Arshavin viene subissato di fischi dal pubblico del Luzhniki e Don Fabio, per il bene della Nazionale, deciderà di non convocarlo più. Kerzhakov, che aveva mantenuto un profilo più basso nelle uscite pubbliche, continuerà invece a giocare, diventando il miglior realizzatore nella storia della Nazionale russa.