Sette curiosità dalla decima giornata di Serie A

Ci sono tweet che invecchiano decisamente peggio di altri: per esempio, questo è dello scorso 22 ottobre.

Dieci giorni e undici gol subiti dopo, l’Udinese è la quintultima difesa del campionato e non v’è dubbio che si tratti di uno dei salti in basso più repentini della storia della serie A. Qual era stata l’ultima squadra a subire undici gol in due partite consecutive?

Il Pescara di Massimo Oddo, peraltro anche lui ex tecnico dell’Udinese, che tra il 5 e il 12 febbraio 2017 incassò sei gol dalla Lazio (di cui quattro dal solo Marco Parolo) e cinque gol dal Torino.

Ma non è record neanche per la stessa Udinese, che una volta riuscì a fare pure peggio, ovvero dodici: il 2 ottobre 1960 subì un brutto 6-1 all’Olimpico contro la Roma e la settimana dopo perse il secondo set a zero, in casa contro l’Inter di Helenio Herrera.

In tutto ciò il povero Juan Musso è pure finito spiazzato in tre penalty su tre, due volte da Muriel e una da Kolarov, eguagliando il collega Gollini nel record alla rovescia sul peggior para-rigori di cui vi parlavamo due puntate fa: adesso sono entrambi a zero parati su 11 affrontati in serie A.

Vinca il peggiore!

Consoliamo i fan di Musso mostrando l’unico rigore parato della carriera, a Lucas Gamba in Atletico Union-Racing Avellaneda 2-1 del 29 gennaio 2018

La palma della miglior difesa passa perciò all’Hellas Verona, che dovrà cercare di difenderla un po’ meglio. I ragazzi di Juric sono una delle due squadre che non ha mai preso più di due gol in questo campionato (l’altra, altrettanto curiosamente, è il Cagliari). Kumbulla e soci possono andarne fieri: la difesa dell’Hellas non guardava tutti dall’alto dal 19 maggio 1985, ovvero dall’ultima giornata del campionato che si era concluso con lo storico scudetto della banda-Bagnoli.