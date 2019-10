7 curiosità dell’ottava giornata di Serie A

L’uomo della giornata è certamente il danese Andreas Cornelius, che fino alle 18 si figurava una noiosa domenica pomeriggio d’autunno, in panchina a prendere freddo, come riserva dell’intoccabile Inglese. Almeno potessi starmene sul divano davanti alla quinta stagione di Peaky Blinders! Invece dopo pochi minuti Inglese esce per infortunio e inizia il suo giorno da leone che lo porterà a diventare a fine partita il quarto giocatore della storia della Serie A ad aver segnato una tripletta entrando dalla panchina. Anche gli altri tre nomi non sono assolutamente banali: Josip Ilicic in Sassuolo-Atalanta 2-6 del 29 dicembre 2018, Kevin-Prince Boateng in Lecce-Milan 3-4 del 25 ottobre 2011 e Pietruzzo Anastasi in Juventus-Lazio 4-0 del 27 aprile 1975.



Ad Anastasi spetta anche il quasi-record della seconda tripletta più veloce della storia della Serie A: tre gol in cinque minuti, dall’83’ all’88’. Lo batte solo Valentino Mazzola, tre gol in tre minuti in Torino-Vicenza 6-0 del 20 aprile 1947.