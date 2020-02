Cosa stanno facendo i giocatori italiani all’estero

Pietro Pellegri ha battuto il record di Amadei come più giovane esordiente della storia della Serie A. Poi ha battuto il record di Piola come più giovane a realizzare una doppietta in Serie A. Del resto non sembrava avere 16 anni: era enorme, letteralmente. Roberto Mancini lo aveva convocato anche per le due gare inaugurati della Nations League. Forse però era troppo grosso, e il suo corpo ha cominciato ad andare in pezzi quando ancora doveva finire di formarsi. La sua cronaca infortuni su Transfermarkt è quella dell’uomo di vetro: pubalgia, infortunio all’inguine, adduttori, coscia. 7 infortuni in 22 mesi, 80 partite saltate complessivamente da quando indossa la maglia del Monaco, che nel 2018 lo aveva acquistato per una cifra complessiva di 31 milioni di euro (11 più di Haaland).

Jardim è stato molto duro con la gestione del Genoa di Pellegri: «Se si fosse stati più attenti due o tre anni fa, durante la sua crescita, forse oggi non avrebbe tutti questi problemi muscolari. Oggi pensiamo che un ragazzo di 15 o 16 anni sia già formato, ma non è così. La maturità delle ossa e dei tendini arriva verso i 18-19 anni. Pietro è un bravo ragazzo, lavora bene e dà il massimo. Forse dobbiamo schiarirci le idee sul prendere giovani che hanno 14-15 anni pensando che siano degli adulti in miniatura. Dobbiamo rispettarli. Spesso uccidiamo i giocatori, ma nessuno si prende le responsabilità. Deve passare questo messaggio, perché tutto ciò può rovinare la vita dei giovani calciatori. Non è una questione di soldi, sono solamente triste quando vedo una situazione come quella di Pietro. Bisogna seguirli durante la crescita».

Pellegri non gioca una partita da settembre 2019; non segna un gol da agosto 2018.