Nel futuro prossimo raccontato quasi dieci anni fa da Her, il film di Spike Jones, il protagonista interpretato da Joaquin Phoenix si innamora di Samantha, l’intelligenza artificiale con cui interagisce quotidianamente. Da quando Open AI (punto di riferimento nella ricerca sull’IA) ha rilasciato ChatGPT, quel futuro prossimo sembra ancora un po’ più prossimo.

ChatGPT è una chatbot, cioè è un’intelligenza artificiale programmata per interagire attraverso messaggi di testo. Non ha certamente il fascino di Samantha, ma le sue capacità sono sbalorditive: può inventare una lingua o un linguaggio di programmazione, può darvi idee su cosa regalare al vostro partner, può riassumervi gli avvenimenti della guerra delle Due Rose. Ma non provate ad annunciargli la morte della regina: la visione del mondo di ChatGPT è ferma al 2021, potreste mandarlo in confusione.

Allora mi sono chiesto se ChatGPT non fosse anche in grado di inventare un nuovo sport: quello che segue è la trascrizione della conversazione tra ChatGPT e il sottoscritto. GPT non è ancora perfetto, la sua scrittura è prolissa e interagirci a lungo può risultato a tratti noioso e irritante. Per questo ho scelto di tagliare alcune porzioni di messaggio particolarmente ripetitive o di scarso valore. Ho inoltre corretto i refusi nei miei messaggi ma non nei suoi (molti di meno): l’essere umano è meschino.

La conversazione è inframezzata da immagini generate attraverso Stable Diffusion, il tool open source per creare immagini a partire da input testuali. I risultati non saranno fotorealistici, ma li ho trovati evocativi.

Legenda:

Questo è un esempio di interazione umana

Questo è un esempio di un messaggio di ChatGPT, con in rosso le parti che taglierei nell’editing finale

[Questo è un commento che aggiungerei a posteriori]

Ciao GPT! Oggi vorrei inventare un nuovo sport, ti va?

Ciao! Sì, mi piacerebbe aiutarti a inventare un nuovo sport. Quali sono le tue idee iniziali? Cosa ti piacerebbe vedere in questo nuovo sport? Quali sono le caratteristiche che vorresti che avesse?

Allora, sicuramente mi piacerebbe pensare a un nuovo sport di squadra

Ottimo! Ci sono molti sport di squadra tra cui scegliere, quindi ci sono molte opportunità per creare qualcosa di nuovo e unico. Quali sono le caratteristiche che vorresti che il tuo nuovo sport di squadra avesse? Ad esempio, vorresti che fosse giocato all’aperto o al coperto? Vorresti che fosse uno sport ad alta intensità fisica o più strategico e mentale? Oppure potresti avere altre idee completamente diverse! Qualsiasi cosa tu abbia in mente, sarò felice di aiutarti a sviluppare il tuo nuovo sport di squadra.

[Con la crisi climatica che incombe, inventare uno sport all’aperto mi pare poco futuribile, no? Lasciamo che l’eco ansia dica la sua]

Penserei a uno sport al chiuso, più strategico che fisico, ma comunque dove si corra un po’

Interessante! Uno sport al chiuso, strategico ma che richiede anche un po’ di esercizio fisico potrebbe essere molto divertente e coinvolgente. Potresti considerare di creare un nuovo gioco di squadra basato sull’abilità e la strategia, dove i giocatori devono lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune, ma devono anche mantenere una certa forma fisica per riuscire a muoversi velocemente e agilmente durante il gioco. Ci sono molte possibilità per sviluppare questo tipo di sport, e sarò felice di aiutarti a sviluppare le tue idee. Quali sono le tue idee iniziali per il gioco?

[Eh non ho capito, devo fare tutto io? Non ci sono più le intelligenze artificiali di una volta]

Proponi qualcosa tu

Va bene! Ecco un’idea per un nuovo sport di squadra al chiuso, strategico e che richiede un po’ di esercizio fisico:

Il gioco si chiama “Blaze Ball” e viene giocato in una grande stanza o palestra con una palla di gomma leggera e due squadre composte da cinque giocatori ciascuna.

Il obiettivo del gioco è quello di segnare più punti possibili facendo passare la palla attraverso una serie di anelli posti a diverse altezze sui muri della stanza. Ogni volta che una squadra segna un punto, il gioco viene ripreso dalla squadra avversaria dal centro della stanza.

I giocatori possono passare la palla tra loro utilizzando solo le mani, ma non possono muoversi con la palla. Ogni volta che un giocatore viene colpito da una palla lanciata dalla squadra avversaria, deve lasciare il gioco e tornare al suo spogliatoio, dove può sostituire un altro giocatore.

[Quindi è sostanzialmente impossibile difendersi, tranne che intercettando la palla? Si fermerebbe il gioco per sostituire i giocatori un secondo sì, l’altro pure. Non mi accanirei su un sistema che – a volte è facile dimenticarselo – non pensa effettivamente, ma elabora semplicemente la sequenza di parole più probabile sulla base di una mole sconfinata di testi ricevuti in input durante il processo di apprendimento. Diciamo che, nel nostro piccolo, su questa regola ci torniamo dopo.]

Il gioco dura 20 minuti e la squadra con il maggior numero di punti alla fine vince.

Ok, mi sembra un’ottima base: perché l’hai chiamato “Blaze Ball”?

Ho scelto di chiamare questo nuovo sport “Blaze Ball” perché la parola “blaze” significa “ardere” o “infiammarsi”, ed è anche una parola già usata in altri sport per indicare una forte prestazione. In questo caso, ho pensato che il nome “Blaze Ball” potesse fare riferimento al fuoco della competizione e della passione che i giocatori dovranno dimostrare durante il gioco. Inoltre, il fatto che il gioco si svolga al chiuso in una stanza o in una palestra può aumentare l’intensità e la concentrazione dei giocatori, rendendo il gioco ancora più emozionante. Spero che il nome “Blaze Ball” possa catturare l’energia e l’entusiasmo del gioco e attirare l’attenzione di coloro che vogliono provare qualcosa di nuovo e divertente.

[Ok, a tratti pare di interagire con un generatore automatico di lettere di Andrea Agnelli, ma la spiegazione sta in piedi e – anzi – mi ha pure un po’ fomentato. Ma direi che è ora di capire un po’ meglio com’è fatto il campo, e la dinamica di gioco.]

Una rara fotografia di un giocatore di Blaze Ball negli anni ‘60.

Dove disporresti gli anelli: su due pareti (e ogni squadra difende i propri) o su tutte e quattro le pareti (e quindi ogni squadra può segnare in ogni anello)?

Una possibilità potrebbe essere quella di disporre gli anelli su due pareti opposte, in modo che ogni squadra abbia un anello da difendere e uno in cui cercare di segnare. In questo modo, i giocatori dovrebbero lavorare sia per difendere il proprio anello che per cercare di segnare nell’anello avversario, rendendo il gioco più strategico e coinvolgente.

Tuttavia, se vuoi creare ancora più opportunità per i giocatori di segnare, potresti disporre gli anelli su tutte e quattro le pareti. In questo caso, ogni squadra potrebbe avere la possibilità di segnare in ogni anello, ma dovrebbe anche essere pronta a difendere tutti gli anelli contro gli attacchi della squadra avversaria. Questo potrebbe rendere il gioco ancora più frenetico e imprevedibile, con molte opportunità per i giocatori di mostrare le loro abilità e la loro strategia.

[I lettori più attenti avranno notato quanto il lessico di ChatGPT sa essere ripetitivo, ma glielo perdoniamo]

Ok, vada per gli anelli su due pareti: proponi un numero di anelli per lato, e la loro dimensione

Per quanto riguarda il numero di anelli per lato, potresti considerare di disporne due per ogni parete, a diverse altezze. Ad esempio, potresti avere un anello a circa un metro da terra e un altro a circa due metri da terra, in modo da offrire ai giocatori diverse opzioni per segnare e rendere il gioco più interessante.

Per quanto riguarda la dimensione degli anelli, potrebbe essere utile creare una misura standard per tutti gli anelli, in modo che siano facili da individuare per i giocatori e che la palla possa facilmente passare attraverso di essi. Ad esempio, potresti considerare di creare anelli con un diametro di circa un metro, che siano abbastanza grandi da offrire un bersaglio sufficientemente ampio ai giocatori ma anche abbastanza piccoli da rendere difficile segnare senza una buona mira e una buona strategia.

Due anelli mi sembrano pochi: diventano troppo facili da difendere. Mettiamone quattro per muro: consigliami come disporli

Hai ragione, quattro anelli per muro potrebbero essere una buona opzione per rendere il gioco più sfidante e interessante. In questo modo, ci saranno più opportunità per i giocatori di segnare e la difesa diventerà più complessa, poiché ogni squadra dovrà proteggere più anelli.

Per quanto riguarda il modo in cui disporre gli anelli, potresti considerare di creare una disposizione a gradinata, con gli anelli disposti a diverse altezze su ogni parete. Ad esempio, potresti avere un anello a circa un metro da terra, uno a circa due metri da terra, uno a circa tre metri da terra e uno a circa quattro metri da terra. In questo modo, i giocatori avranno diverse opzioni per segnare e potranno scegliere quale anello mirare in base alle loro abilità e alla loro strategia.

[Sì e come lo difendo un anello a quattro metri, coi trampoli?]

Altre opzioni potrebbero essere di disporre gli anelli in linea orizzontale o in una disposizione a zig-zag, in modo da creare ancora più opportunità per i giocatori di segnare e di sfidare la difesa avversaria.

[Ah ecco, meglio.]

Una fase di allenamento nel Blaze Ball, con vari cerchi per testare la propria precisione.

La soluzione a zig-zag mi piace: il primo anello a un metro, il secondo a due metri, il terzo di nuovo a un metro e il quarto di nuovo a due metri. Ora però dobbiamo affinare le regole, sei pronto?

Sì, mi piace l’idea di disporre gli anelli in una disposizione a zig-zag.

Per quanto riguarda le regole, sì, sarà importante definire chiaramente come il gioco dovrà essere giocato per garantire che sia equo e sicuro per tutti [Madonna GPT, a volte sembra di parlare con quella zia un po’ noiosa e un po’ annoiata. Roteiamo gli occhi e tiriamo dritto]. Ecco alcune idee di base per le regole del gioco “Blaze Ball”:

La palla può essere passata solo con le mani e non può essere toccata con altre parti del corpo.

I giocatori possono muoversi liberamente per tutta la stanza, ma non possono portare la palla con loro. [Lo so a cosa state pensando tutti quanti in questo momento: “Ehi, ma proprio come l’ultimate , lo sport che si gioca con il frisbee!” Esatto]

Ogni volta che un giocatore viene colpito da una palla lanciata dalla squadra avversaria, deve lasciare il gioco e tornare al suo spogliatoio, dove può sostituire un altro giocatore. [E rieccoci, tocca fargli cambiare idea]

Ogni volta che una squadra segna un punto, il gioco viene ripreso dalla squadra avversaria dal centro della stanza.

Il gioco dura 20 minuti e la squadra con il maggior numero di punti alla fine

Non mi piace che se un giocatore viene colpito deve uscire dal campo: succederebbe di continuo, interrompendo troppo il gioco. Inoltre difendere diventerebbe troppo penalizzante. Sei d’accordo?

Sì, capisco il tuo punto di vista. Avere una regola in base alla quale un giocatore deve uscire dal campo ogni volta che viene colpito potrebbe interrompere troppo il gioco e rendere la difesa troppo penalizzante. Inoltre, potrebbe essere frustrante per i giocatori che vengono colpiti e devono lasciare il gioco, soprattutto se questo accade frequentemente.

Come alternativa, potresti considerare di creare una regola in base alla quale i giocatori possono rimanere in campo anche se vengono colpiti, ma devono lasciare il gioco solo se vengono colpiti tre volte durante lo stesso incontro. In questo modo, i giocatori avranno la possibilità di rimanere in campo per più tempo e il gioco non verrà interrotto troppo spesso. Tuttavia, dovranno ancora essere attenti a evitare di essere colpiti troppe volte, poiché in caso contrario dovranno lasciare il gioco.

[Cocciuto.]

No GPT, togliamo questa regola

Va bene, se decidi di rimuovere la regola secondo la quale i giocatori devono lasciare il gioco ogni volta che vengono colpiti, ci sono alcune altre opzioni che potresti considerare per rendere il gioco più sfidante e interessante.

Una possibilità potrebbe essere quella di creare una zona di “penalty” in un angolo della stanza, in cui i giocatori che vengono colpiti devono andare per un breve periodo di tempo prima di poter tornare in gioco. In questo modo, i giocatori avranno ancora la possibilità di rimanere in campo, ma dovranno prendere una pausa temporanea ogni volta che vengono colpiti, rendendo il gioco più sfidante e coinvolgente.

[GPT non so più come dirtelo, LEVIAMO-QUESTA-REGOLA. Va be’, lasciamo perdere: l’importante è che noi umani siamo d’accordo.]

Altre opzioni potrebbero essere quelle di assegnare dei punti supplementari per i tiri particolarmente difficili.

Mi piace l’idea di assegnare punti supplementari. Proponi come definire l’area in cui i punti valgono di più

Un modo per definire l’area in cui questi punti valgono di più potrebbe essere quello di creare una sorta di “zona bonus” intorno agli anelli, in cui i tiri dalla maggiore distanza o con maggiore precisione vengono premiati con punti extra.

Ad esempio, potresti considerare di assegnare due punti per ogni tiro segnato dalla distanza di tre metri o più dall’anello, o tre punti per ogni tiro segnato dalla distanza di cinque metri o più. In questo modo, i giocatori saranno incoraggiati a sfidarsi a vicenda e a cercare di fare tiri difficili per ottenere punti extra, rendendo il gioco ancora più emozionante e competitivo.

Facciamo così: il tiro da cinque metri vale due punti. Aggiungerei inoltre un’altra regola: non ci possono essere più di due attaccanti e di due difensori a meno di tre metri dagli anelli, così evitiamo che segnare o difendere diventi troppo facile e il gioco noioso

La regola sui tiri da cinque metri incoraggerà i giocatori a cercare di fare tiri difficili per ottenere punti extra, mentre il limite di due attaccanti e due difensori a meno di tre metri dagli anelli impedirà che il gioco diventi troppo facile o noioso, poiché ci sarà un maggiore equilibrio tra attacco e difesa.

Splendido manifesto futurista ispirato al Blaze Ball.

Grazie GPT! Vado a provare il Blaze Ball. Se avrò bisogno di quale altro consiglio, tornerò da te

Sono contento di averti potuto aiutare a sviluppare il tuo nuovo sport di squadra “Blaze Ball”. Spero che il gioco sia emozionante e coinvolgente e che tu possa trascorrere delle ore divertenti con i tuoi amici. Se avrai bisogno di altro aiuto o di ulteriori consigli per il tuo gioco “Blaze Ball”, non esitare a tornare a chiedere. Sarò sempre a tua disposizione per aiutarti in qualsiasi modo possa. Buon divertimento!

Hey, mi è venuto un dubbio: ma tu gli anelli li posizioneresti in verticale (tipo Quidditch) o in orizzontale (tipo basket)?

Quando si tratta di posizionare gli anelli per il gioco “Blaze Ball”, ci sono diverse opzioni che potresti considerare. Una possibilità potrebbe essere quella di posizionare gli anelli in verticale, come nel gioco del Quidditch, in modo che i giocatori possano mirare a segnare lanciando la palla verso l’alto. Questo potrebbe rendere il gioco più sfidante e coinvolgente, poiché i giocatori dovranno fare tiri precisi per segnare.

Tuttavia, potresti anche decidere di posizionare gli anelli in orizzontale, come nel basket, in modo che i giocatori possano mirare a segnare lanciando la palla verso l’anello dall’alto o dal basso. Questo potrebbe rendere il gioco più facile, poiché i giocatori avranno più opzioni per segnare, ma potrebbe anche essere meno sfidante.

In ogni caso, la decisione su come posizionare gli anelli dipende dalle tue preferenze e dallo stile di gioco che vorresti creare per il tuo “Blaze Ball”.

Suggerisci una disposizione che secondo te renderebbe più interessante il gioco

Una possibile disposizione degli anelli per il gioco “Blaze Ball” che potrebbe rendere il gioco più interessante potrebbe essere quella di posizionarli in verticale, come nel gioco del Quidditch. In questo modo, i giocatori dovrebbero fare tiri precisi per segnare, poiché dovranno mirare a lanciare la palla verso l’alto per colpire l’anello. Ciò potrebbe rendere il gioco più sfidante e coinvolgente, poiché i giocatori dovranno considerare sia la loro posizione che quella della squadra avversaria quando scelgono dove mirare.

Be’, direi che ci siamo, no? I dettagli secondari, tipo sostituzioni, dimensioni esatte della palla e del campo, eventuali tempi di possesso limitati ce li possiamo sistemare da soli, ma mi pare che siamo a un solido punto di partenza. Io ora scappo, corro in palestra a provare il Blaze Ball. Ci vediamo lì?