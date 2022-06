Come è andata UFC 275

A quota tredici vittorie consecutive (tre delle quali in UFC, tutte per finalizzazione), Prochazka ha uno stile molto particolare che ha conquistato sia gli appassionati che i tifosi occasionali. Una prova è proprio il fatto che, nonostante quest’ultima vittoria sia arrivata ai danni di uno dei veterani e campioni più amati dal pubblico, il già citato Glover Teixeira, il pubblico non ha smesso di osannarlo.

C’è da dire che non è stata una vittoria da underdog. I bookmaker davano favorito Prochazka, una scelta comprensibile, data la freschezza e l’imprevedibilità del combattente ceco, ma Teixeira, per quanto possibile, ha sorpreso molti osservatori, offrendo una grandissima prestazione. Grazie allo spettacolo offerto nella gabbia, a entrambi è stato riconosciuto il bonus Fight of the Night.

Il combattimento si è aperto con un Prochazka guardingo, ma comunque nella parte dell’aggressore. Teixeira, più chiuso e frontale in guardia, attendeva l’iniziativa dell’avversario, tentando di colmare col suo pugilato educato e molto tecnico l’inevitabile gap di freschezza atletica. L’obiettivo di Teixeira, nello specifico, era quello di centrare in counterstriking Prochazka, che alla lunga ha dimostrato una resistenza ai colpi a tratti disumana.

Prochazka, per tentare di far aprire Teixeira, ha cambiato spesso stance, passando da quella ortodossa alla mancina, ma il brasiliano è rimasto attento e molto chiuso. Un’altra costante è stata la finta di ginocchiata saltata del ceco, che mirava a far chiudere a riccio l’ex campione o comunque di dissuaderlo da tentare il takedown, senza grande successo c’è da dire. Il primo atterramento infatti è arrivato dopo poco più di un minuto, con Prochazka che è riuscito a mettersi in guardia da terra, ma che non ha potuto evitare i primi colpi in ground and pound.

Gomitata mancina di Teixeira nella guardia di Prochazka.

Nel tentativo di rimettersi in piedi, Prochazka ha lasciato la schiena vulnerabile, una mossa che uno come Teixeira gli ha fatto pagare subito, costringendolo schiacciato alla parete, mentre il brasiliano si organizzava per inserire i ganci.

Prochazka ha tentato di controllare il polso, ma Teixeira è riuscito lo stesso a girarsi dal lato giusto e a guadagnare una side position, dalla quale il ceco è riuscito a divincolarsi poco dopo. Nonostante Prochazka fosse riuscito a rialzarsi, comunque, la sensazione era che Teixeira avesse un grosso vantaggio da terra. E così è continuato a sembrare fino alla fine del quinto round.

Teixeira ha guadagnato un altro takedown alla fine del round, riuscendo a montare il suo avversario, scaricandogli addosso un feroce ground and pound e prendendogli poi la schiena. Il ceco non si è arreso: ha fatto scivolare Teixeira dalla sua schiena e ha iniziato poi a colpirlo con il suo ground and pound, ma ciò non è bastato per prendersi il round.

Prima di un dito in occhio involontario, all’inizio del secondo round il ceco è ripartito all’assalto. Il suo stile è particolarissimo: sembra tranquillo anche mentre aggredisce l’avversario, non si fa sovrastare dalle emozioni, siano esse positive, come un colpo messo a segno, o negative. Prochazka, semplicemente, procede.

Teixeira però inizialmente non sembrava particolarmente spaventato dal suo avversario. Del fighter brasiliano stupisce in primo luogo la naturalezza nei movimenti di testa: a 42 anni il brasiliano ha ancora grandi riflessi ed una tenacia marcata. Nonostante questo, a tre minuti al termine del round Teixeira ha subito la prima vera ginocchiata di Prochazka e poco dopo un uno-due che lo ha costretto a cercare la guardia da terra. Il resto del round ha visto il ceco leggermente superiore negli scambi, durante i quali ha mostrato al pubblico la solita creatività.

Una splendida gomitata ascendente da parte di Prochazka.

Il sorriso che i due si sono scambiati prima dell’apertura del terzo round è stato significativo del ritmo forsennato che hanno imposto al match e del rispetto che non è mai mancato tra i due. Teixeira, in apertura, ha subito tentato un takedown, ma un gancio del suo avversario nel processo gli ha fatto perdere attimo e lucidità, finendo nello sprawl di Prochazka. Dopo quest’azione, il ceco è sembrato aver compreso l’abilità di Teixeira al suolo e non ha più voluto regalargli nulla.

Da quel momento comunque il ritmo di Teixeira è cominciato a calare, mentre Prochazka ha iniziato a trovare il ritmo, colpendo con jab e low kick. Dopo un tentativo di middle kick di Prochazka, Teixeira ha bloccato ed ottenuto l’ennesimo atterramento. A questo punto, però, le parti si sono ribaltate: Prochazka è riuscito a rimettersi in piedi e portare Teixeira a parete, colpendolo ripetutamente fino a mandarlo al suolo e continuando in ground and pound. Il fighter brasiliano è stato trasformato in una maschera di sangue, ma la sua durezza mentale gli ha consentito di rimanere dentro al match.

Si è arrivato così al quarto round, in cui Teixeira è partito forte, aggredendo Prochazka con combinazioni di braccia che lo hanno costretto ad arretrare. Ciò che stupisce del “samurai ceco” è però la sua capacità di rispondere anche in condizioni di estrema difficoltà. Teixeira l’ha centrato infatti con colpi potenti e precisi, tra i quali un gancio alla tempia che l’ha fatto tentennare, ma Prochazka ha continuato a difendersi attivamente, senza mai perdere davvero la bussola. Il quarto round è stato un po’ un assolo del brasiliano: takedown ottenuto subito, ground and pound potente e preciso, attacco perpetuo. Ma Prochazka non ha ceduto. Anzi, ha reagito in maniera incredibile ai colpi subiti, continuando a muoversi e a difendere tutto ciò che l’ex campione gli ha riservato, compreso un tentativo di arm-triangle sventato afferrandosi il braccio coinvolto nello strangolamento e girando sotto. Una difesa da manuale, che gli ha consentito di riprendere poi il vantaggio a terra, avanzando verso Teixeira.

Sequenza del tentativo di arm-triangle choke da parte di Teixeira. La difesa di Prochazka è da manuale.

I ribaltamenti di fronte, da qui, sono stati frequenti: prima Prochazka ha colpito Teixeira in ground and pound; Teixeira è riuscito poi a prendere la schiena abbracciando il busto del suo avversario e passando sotto il suo braccio, arrivando a prendere quasi del tutto la schiena. Successivamente Prochazka ha rimosso il gancio rappresentato dal piede destro di Teixeira e ha finito il round in posizione dominante.

Nella quinta ripresa entrambi i fighter apparivano stremati, anche se Prochazka sembrava avere ancora qualcosa in corpo. In questo contesto, Teixeira è andato a segno con pesanti colpi dritti alla testa, ma poi ha fatto l’errore di cercare la guillotine choke senza andare a segno.

I due hanno continuato a scambiare, con Prochazka pronto a subire tutto ciò che Teixeira gli offriva ed a restituirlo con gli interessi. A metà della ripresa, il brasiliano ha tentato l’ennesimo takedown, portato a segno ed ha montato, con un minuto e mezzo sul cronometro, il suo avversario. Un esito diverso dalla vittoria del brasiliano, a questo punto, era impensabile.

Ma a quel punto Jiri Prochazka ha tirato fuori qualcosa di speciale. Aiutandosi con la gabbia, il ceco ha ribaltato Teixeira, prendendo la back mount e colpendo in ground and pound. Poco dopo, è passato in side position. Il tutto, per preparare la strada ad una rear-naked choke della disperazione, con trenta secondi sul cronometro, alla quale il brasiliano, ormai in affanno, non ha saputo trovare risposta, battendo per tre volte la mano sulla morsa.

Nonostante il finale sorprendente, i due si sono scambiati ogni possibile segno di rispetto dopo la fine dell’incontro. Glover ha detto che continuerà ad andare avanti come ha sempre fatto. «Ho combattuto così male?», ha chiesto retoricamente a Daniel Cormier che lo ha intervistato «E allora continuerò», ricevendo un’ovazione generale. Prochazka, invece, ha dichiarato che, nonostante la vittoria, non è rimasto contento della propria prestazione e che imparerà dai suoi errori.

Alla fine è sembrato quasi che a vincere l’incontro fosse stato comunque Teixeira, esaltato per la sua durezza, per la tenacia, e per la capacità di riuscire a tenere testa ad atleti più giovani e pronti. Adesso speriamo che UFC gli offra l’ultimo match in carriera nella sua città d’adozione, New York, per un saluto all’ottagono che darebbe misura della grandezza di una carriera incredibile.