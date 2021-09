Chi ha vinto il calciomercato 2021

Juventus

Non è facile giudicare il mercato della Juventus, bloccato per settimane dall’affare Locatelli e poi improvvisamente strapazzato dall’addio di Cristiano Ronaldo. Provando ad andare oltre le inevitabili domande intorno alla gestione del portoghese, la Juventus – dopo aver cambiato in pompa magna il direttore sportivo e i vertici della dirigenza – ha fatto un mercato non solo senza soldi, quello lo si sapeva, ma anche povero di idee. In difesa è stato ceduto Demiral, che doveva essere il centrale del futuro, e Dragusin è stato mandato in prestito all’ultimo minuto; in cambio è tornato Rugani dal prestito disastroso al Cagliari. Anche come terzini tutto quello che è successo è stato ri-accogliere De Sciglio e Pellegrini dando via Frabotta. In un reparto che aveva mostrato qualche crepa l’anno scorso, di certo la Juventus non è migliorata, anche considerando che Chiellini ha un anno in più e non può giocare molte partite.

A centrocampo il colpo è stato Locatelli, che verrà pagato poi, e non si può dire che non sia un miglioramento. Eppure Allegri aveva fatto capire che serviva almeno un altro giocatore, schierando Danilo regista contro l’Empoli. Si è parlato molto di Pjanic, meno di Witsel, ma non è arrivato nessuno. Probabilmente il motivo è dovuto all’impossibilità di cedere qualcuno dei centrocampisti presenti in rosa, un reparto che non si può definire corto, ma certamente male assortito e con stipendi troppo alti. Almeno fino al rientro di Arthur, difficile da ipotizzare in giorni, davanti alla difesa dovrebbe giocare Locatelli, che però servirebbe più come mezzala. La scelta di mandare in prestito Fagioli, pur mancando un giocatore nel suo ruolo, certifica che la società (o Allegri) non puntano sul giovane, avranno ragione loro o è un’altra scelta miope?

In attacco sono arrivati due giocatori giovani a prezzi contenuti, per il futuro. Ihattaren è stato subito girato alla Sampdoria, mentre Kaio Jorge è rimasto a Torino, ma difficilmente potrà contribuire da subito in maniera importante (è stato anche lasciato fuori dalla lista Champions). Il cambio tra Cristiano Ronaldo e Kean, invece, è stato più forzato che voluto. Ronaldo è scappato a pochi giorni dalla chiusura del mercato e la soluzione improvvisa Kean è anche buona visti i tempi (seppur arrivato con un costo complessivo parecchio più alto di quello per cui era stato ceduto). Kean offre maggiore flessibilità all’attacco della Juventus, ma anche meno certezze, in una stagione già piuttosto piena di incognite.

La Juventus si può consolare con il risparmio sul monte ingaggi, liberato dallo stipendio pantagruelico di Ronaldo, un risparmio che magari andrà a generare mercati migliori più avanti. Al primo settembre, però, è difficile parlare di una rosa “migliorata”. L’anno scorso è arrivato un quarto posto, ma molte delle colpe sono state scaricate sull’allenatore. Allegri dovrebbe essere quindi “il più” di questa sessione. Se sia stata una buona scelta, lo scopriremo durante la stagione.

Hellas Verona

Il Verona visto nelle prime due partite è una bella squadra, sebbene abbia raccolto zero punti. Certo, fossi un tifoso del Verona inizierei a inquietarmi per le statistiche riguardano il suo allenatore. Eusebio Di Francesco non vince una partita dal 7 novembre del 2020 col Cagliari. Da quel giorno ha allenato altre 16 partite col Cagliari e 2 col Verona, e non ha mai vinto. Quest’anno ha dichiarato di voler seguire la traccia tattica lasciata da Juric, e il suo Hellas in effetti – con pressing alto, marcature a uomo, possesso palla semplice – ha giocato bene seguendo uno spartito noto. Mancava un centravanti, certo, ma l’acquisto di Simeone – seppure ricco di incognite – era interessante. Il problema è che all’ultimo giorno di mercato il club ha ceduto il suo miglior giocatore, quello che più rappresentava una garanzia per la salvezza, il migliore in campo delle prime due partite di campionato: Mattia Zaccagni. Al suo posto è arrivato Gianluca Caprari, che ha esperienza di Serie A e qualità tecniche non trascurabili. Ma l’abbassamento di livello è sensibile. C’era la questione del contratto in scadenza e di qualche soldo da prendere dalla sua cessione inevitabile. Eppure era difficile immaginare una mossa peggiore per essere ottimisti per la squadra, magari la sua situazione si sarebbe potuta gestire meglio.

Salernitana

Con una situazione societaria poco chiara – il 7 luglio è stato approvato il passaggio della società al trust Salernitana 2021 che dovrà trattare la cessione – era difficile ipotizzare un mercato concreto, ma dopo essere tornati in A a distanza di 23 anni si poteva fare meglio. Con una rosa miracolosamente arrivata seconda in Serie B e un gioco molto conservativo, a Castori sarebbero serviti molti giocatori “di categoria” per una stagione serena. Poco invece è stato fatto: il colpo di copertina è stato Simy, accanto a lui giocherà Bonazzoli, dopo una stagione poco fortunata a Torino. L’ultimo giorno di mercato per la difesa è arrivato Gagliolo. Il resto sono o acquisti fatti a zero (esotici come l’esterno Kechrida, disperati come Obi) oppure giovani in prestito di cui è difficile dare un giudizio. Dopo la brutta sconfitta con la Roma, il secondo di Castori Riccardo Bocchini ha parlato proprio di una mancanza di giocatori: «Soprattutto sulla lunghezza della rosa c’è da lavorare. […]Abbiamo bisogno di giocatori in tutti i reparti e oggi si è visto di più perché c’erano tanti assenti». Negli ultimi giorni invece non è stato fatto molto. Nelle ultime ore la Salernitana è stata indicata come una delle squadre più attive sul mercato degli svincolati: vedremo se sarà sufficiente.