Immaginavamo Novak Djokovic in disparte in un angolo ad allisciarsi dei baffi immaginari, tramando nell’ombra. Il 2020 doveva essere il suo anno, quello in cui sarebbe diventato il tennista più vincente della storia. C’erano veramente pochi indizi per credere che non sarebbe successo, con Federer semi-ritirato e Nadal non al meglio della forma. A gennaio ha iniziato a divorare i suoi avversari. Alla ATP Cup ha portato la Serbia in finale, dove ha maciullato la Spagna di Rafa Nadal. Agli Australian Open – casa sua, di fatto – gli avversari gli si sono sgretolati davanti come un castello di sabbia. Sembrava un predatore, uno che si stava prendendo le sue cose con la disperazione della fame.

Poi è arrivata la pandemia, e forse nessun tennista è andato più fuori controllo di lui. Durante il lockdown ha aperto Instagram e mandato in onda dirette con i suoi amici santoni, per dimostrarci di poter modificare le molecole dell’acqua col solo pensiero. Sapevamo che era un po’ pazzo, ma non così pazzo. Ha dichiarato che avrebbe rifiutato il vaccino obbligatorio per il Covid, poi ha organizzato un torneo di tennis accompagnato da blande misure sanitarie. Il famigerato torneo di Adria è stato uno dei momenti più grotteschi dello sport del 2020, ma non ha niente di casuale, anzi: ha la forma degli incubi di Djokovic.

Foto con i fan senza distanziamento, pubblico presente senza mascherine, feste in discoteca a torso nudo con le bandiere serbe sventolanti. Immagini che hanno messo a disagio chiunque. Come contrappasso inevitabile, Djokovic è risultato positivo al Covid insieme ad altri tennisti politicamente affini a Nole: Grigor Dimitrov, Victor Troicki, Borna Coric. All’inizio Djokovic si era persino rifiutato di sottoporsi al tampone. Poi sono arrivate le scuse: Djokovic con la coda tra le gambe, stranamente scosso, per una volta non in pieno controllo di sé. Confuso, spaesato. Anche stavolta la realtà ha preso la forma del suo cervello, ma per una volta si è reso conto forse che quella forma poteva essere tossica per gli altri.

Il tennis è uno sport che nasce prima dalla testa che dalla racchetta. Figuriamoci per Djokovic, che ha trasformato questo sport in una specie di esercizio di telecinesi. Non sappiamo quanti fattori contribuiscono alla solidità psicologica in campo dei tennisti, fatto sta che le certezze di Djokovic hanno cominciato a sgretolarsi lentamente, per poi crollare in modo spettacolare.

Quarto turno degli US Open, Djokovic deve giocare una partita con Pablo Carreno Busta che sembra di passaggio. C’è un primo set piuttosto tirato, ma niente di troppo teso, Nole è comunque in vantaggio quando tira una pallina verso i teloni di fondo. Un gesto di routine dei tennisti che restituiscono la palla ai raccattapalle. Questa pallina però non è né lenta né bassa e colpisce alla gola una giudice di linea. Sentiamo un piccolo grido, la donna accasciarsi a terra portandosi le mani al collo, colpita e spaventata. Verrà portata in ospedale per difficoltà respiratorie. È stato un momento bizzarro, in grado di stravolgere lo schema esperienziale di una partita di tennis, fatto di molti momenti morti e di piccole ritualità rassicuranti. È stato anche un momento di grande ambiguità: Djokovic voleva davvero colpire la giudice di linea? Questo dovrebbe o non dovrebbe fare la differenza?

Di certo un tennista professionista calibra i propri gesti, anche i più involontari, all’interno di una mappa percettiva – quella del campo – che conosce alla perfezione. Anche senza indugiare nello psicologismo, una parte del cervello di Djokovic probabilmente voleva compiere un gesto irrituale, mandando la pallina in una zona del campo dove sa di non dover colpire. Una spia del fatto che Nole non era perfettamente sereno, che c’era un piccolo nugolo di rabbia da dover espellere da qualche parte?

Si è subito reso conto del guaio: colpire un ufficiale di gara comporta la sconfitta e la squalifica dal torneo. Djokovic ha accettato il verdetto dicendosi triste e rammaricato, mentre i contorni del suo personaggio da villain si facevano sempre più definiti. C’è un altro risvolto. Per un uomo criticato per avere una scarsa considerazione delle donne, colpire una donna con una pallina non è certo una grande pubblicità. Il suo percorso al Roland Garros è ineluttabile fino al terzo set della semifinale con Stefanos Tsitsipas. In quel momento qualcosa pare rompersi. Il greco rimonta prendendosi uno spazio che il serbo di solito non concede a nessuno. Poi perde, ma Djokovic è invincibile finché non lo è più. In finale viene demolito da una prova magistrale di Nadal, che al Roland Garros pratica semplicemente un altro sport, di cui lui solo conosce codici e dinamiche.

La terra francese non è il suo territorio di caccia, ma sul cemento indoor delle Finals può rifarsi. Prima fa in tempo a perdere da Lorenzo Sonego a Vienna. A Londra succede che perde nettamente contro Medvedev, e poi combattendo contro Thiem, ma perde. Perde in modo chiaro partite in cui non riesce a entrare, perde in modo tirato partite che un tempo non avrebbe mai perso. Questo non significa che Djokovic è finito: a 33 anni, con la nuova età biologica del tennis, è praticamente un ragazzo. Nel 2020 però il suo percorso ha subito una battuta d’arresto imprevista e spettacolare, mostrando una fragilità schizoide che forse non immaginavamo possibile. Tutti elementi che hanno aumentato le sfaccettature di un personaggio a suo modo drammatico, di certo il più interessante del mondo del tennis, e da cui ci si aspetta un grande 2021.