Guida agli ottavi di Champions League 2019-20

Fabio Barcellona

Poche storie. Quello con l’Olympique Lione era il migliore accoppiamento possibile per la Juventus. La squadra del presidente Jean-Michel Aulas sta vivendo una stagione davvero complicata. A inizio anno i destini tecnici della squadra erano stati messi nelle mani di Juninho Pernambucano, nominato Direttore Sportivo. Il brasiliano ha scelto Sylvinho, ex secondo di Mancini all’Inter, per la panchina. Sul mercato, seguendo una tradizione consolidata, le cessioni di Ndombélé e Fekir hanno finanziato gli acquisti dei futuribili Andersen, Reine-Adélaïde, Youssouf Koné e Thiago Mendes. In Ligue 1 Sylvinho è riuscito a vincere solo le prime due partite, seguite però da 4 sconfitte e 3 pareggi che hanno condotto all’esonero dell’allenatore brasiliano, sostituito da Rudi Garcia, che ha in parte risollevato la squadra, collezionando 16 punti nelle 9 partite disputate in campionato.

In Champions League i francesi sono riusciti a passare il turno solo grazie al pareggio casalingo ottenuto negli ultimi minuti dell’ultimo turno contro il RB Lipsia, ormai certo del primo posto nel girone meno qualitativo della competizione. Il cammino di Garcia è comunque altalenante, e ha alternato senza soluzione di continuità vittorie e sconfitte, prestazioni convincenti a gare giocate male. Il tecnico ha impostato la squadra con un 4-2-3-1 fluido con il suo miglior giocatore, Memphis Depay, e i talentuosi Aouar e Reine-Adélaïde alle spalle del centravanti Moussa Dembélé.



Le cose sono precipitate nell’ultima giornata di campionato, con i gravi infortuni di Depay e Reine-Adélaïde, che dovrebbero privare Garcia dei due giocatori per i match contro la Juve. In particolare l’assenza di Depay è gravissima per il Lione, vista la centralità raggiunta dal calciatore olandese nel gioco della squadra. Se non bastasse, il clima attorno alla squadra è pessimo. Prima di infortunarsi Depay ha platealmente litigato in campo coi tifosi durante la partita contro il RB Lipsia, per difendere il compagno di squadra Marcelo, vittima di pesanti insulti, che, se possibile, sono diventati ancora più sgradevoli nell’ultimo match con il Rennes. Aulas ha minacciato di precludere l’accesso allo stadio ai contestatori che, di contro, accusano il presidente di non spendere abbastanza sul mercato. Insomma, la peggiore situazione possibile per una squadra che in campo ha poche certezze tecniche per affrontare una big come la Juventus. Il talento non manca, ma la squadra, che vuole giocare in maniera propositiva, puntando sul possesso palla e sull’attivazione dei suoi migliori talenti davanti, è fragile dietro e discontinua nelle prestazioni. È probabile che in primavera il progetto tattico di Sarri sarà a uno stadio ancora più avanzato e una Juve concentrata sull’obiettivo Champions League non dovrà avere troppi problemi a superare l’Olympique Lione, privo del suo giocatore migliore.