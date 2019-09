Guida alla Champions League 2019/20

Fabio Barcellona

Quattro finaliste su quattro nella scorsa edizione della Coppe europee lasciano pochi dubbi sul ritrovato predominio del calcio inglese in Europa dopo anni di appannamento.

Oltre ai migliori giocatori, la Premier League ha progressivamente cominciato a importare anche i migliori allenatori che, al di là dei risultati ottenuti con le singole squadre, hanno gettato semi fertili per un radicale cambiamento della mentalità e della filosofia alla base del calcio inglese. Senza andare troppo lontano, basta guardare l’influsso del calcio di Guardiola e Pochettino nella costruzione del gioco della Nazionale maggiore inglese o i tanti successi delle nazionali giovanili figli di programmi di formazione radicalmente diversi dal passato.

Oggi il Liverpool sembra essere la favorita della Champions League. La squadra di Klopp è giunta a un livello di consapevolezza e prestazioni inavvicinabile persino dagli altri top club d’Europa. Difesa solidissima, pressing perfettamente organizzato, attacco incontenibile per velocità e tecnica, Klopp pare avere trovato la sintesi perfetta tra il suo calcio iperdinamico e gli accorgimenti necessari a sfruttare al meglio i giocatori a disposizione. La possibilità di modulare altezza ed intensità del pressing per gestire al meglio gli spazi in cui contrattaccare, la perfetta intesa tra le visioni e la tecnica di Firmino e le corse di Mané e Salah, il dominio fisico e mentale di Van Dijk in difesa rappresentano il compendio perfetto del percorso tattico dell’allenatore tedesco.

Dietro al Liverpool, come la passata edizione insegna, le altre squadre di Premier League sono pronte a giocarsela con chiunque. Desta particolare curiosità il Chelsea di Frankie Lampard che, sebbene con una rosa qualitativamente inferiore a quella di tanti club sia di Premier che del resto d’Europa, sta mostrando un calcio particolarmente brillante e interessante. Ha perso solo ai rigori la Supercoppa Europea contro il Liverpool e, a proposito di giovani calciatori inglesi, sta mettendo in vetrina Tammy Abraham – capocannoniere di Premier League con 7 gol il sole 4 partite da titolare – e Mason Mount, trequartista di raro talento e intelligenza calcistica.

Dario Saltari

A livello atletico e tecnico, credo che ormai non ci siano dubbi sul fatto che la Premier League sia il campionato più competitivo d’Europa – rimane da vedere quanto questa superiorità si convertirà in risultati stabili in Champions League. Come sappiamo, la principale coppa europea ha delle regole proprie, molto diverse da quelle che regolano i campionati nazionali, dettate in primo luogo dagli scontri della fase a eliminazione diretta e dalla regola dei gol in trasferta: è una competizione instabile, in cui le sorprese sono frequenti e dove il gap tecnico viene spesso livellato dalla capacità di saper giocare con i momenti della partita.

Tra le squadre inglesi, l’unica a possedere questa qualità mi sembra il Liverpool, che comunque rimane una squadra esplosiva e instabile, capace di fare e disfare una qualificazione nell’arco di un tempo – non ci dimentichiamo, in questo senso, che l’accesso alla finale della scorsa stagione è arrivata a seguito di una delle più grandi rimonte della storia del calcio. In definitiva, è sempre pericoloso prendere i risultati in Champions League come metro della competitività di un campionato: anche il Tottenham, alla fine, è arrivato in finale dopo una grande rimonta, seppure con un’altra squadra inglese. Per giudicare la competitività del calcio inglese, facciamoci bastare l’equilibrio della Premier League, dove anche il Manchester City può perdere con il Norwich.

Emanuele Atturo

La rivoluzione profonda del calcio inglese ha portato ai grandi risultati della Champions dello scorso anno: non c’è niente di casuale, bisogna guardare con obiettività i frutti di quel lavoro. Ricordiamoci che il calcio inglese, oltre al Liverpool – che è per certi versi una buona sintesi tra la tradizione inglese e alcuni concetti contemporanei – ha espresso in questi anni la migliore squadra in Europa quando si tratta di attaccare, ovvero il Manchester City.

Ma fa bene Dario a ricordare la stranezza della Champions League, che sembra fatta apposta per rigettare tutti i paradigmi assoluti. L’anno scorso di questi tempi continuavamo a dire che in Europa vincevano le squadre capaci di dominare il campo con la tecnica, dopo il grande exploit del Real Madrid di questi anni. Non è detto che non vedremo di nuovo il movimento spagnolo mostrare il miglior modo per attraversare i movimenti e le casualità della Champions. Come ha ricordato Dario, il non memorabile Barcellona dello scorso anno aveva praticamente eliminato il Liverpool di Klopp; senza dimenticare la grande lezione dell’Ajax, che ha dimostrato come un calcio basato sulle connessioni tecniche fra i giocatori sia efficace anche contro squadre più esperte e quotate. Anche quest’anno, insomma, meglio non fare troppe previsioni.