Guida al valzer delle punte

Eccoci a decidere quale sarà il prossimo numero nove dell’Inter. È stato doloroso ma Lukaku ormai è il passato, bisogna andare avanti, show must go on. La dirigenza nerazzurra, almeno allo stato attuale dei rumor di mercato, sembra avere tre strade davanti a sé.

La prima, forse la più facile e sicura, è quella che porta a Duvan Zapata. L’attaccante dell’Atalanta non può contare sullo strapotere atletico e tecnico di Lukaku, ma sembra essere un buon rimpiazzo. Come Lukaku è un giocatore che sa difendere molto bene la palla spalle alla porta venendo incontro sulla trequarti e facendo salire la squadra, e come Lukaku ama anche svariare in posizioni inusuali, per esempio allargandosi sull’esterno per poi puntare il terzino palla al piede. Anche per Simone Inzaghi, che con giocatori simili si è trovato particolarmente bene, potrebbe essere una pezza più facile da applicare sul buco.

Zapata, poi, è un giocatore pronto: ha 30 anni ed ha già dimostrato di poter avere un buon rendimento ad alti livelli. In più, ha un costo relativamente contenuto per essere una scommessa sicura: a quanto pare, l’Atalanta chiede tra i 35 e i 40 milioni di euro. Certo, alcune piccole incognite ci sono. Zapata viene da una stagione in chiaroscuro in cui, pur segnando 19 gol stagionali, è andato per la prima volta nelle ultime quattro stagioni in underperformance rispetto agli Expected Goals avuti a disposizione, anche se di poco (14 non-penalty goals in campionato da 14.6 xG, secondo fbref). Anche come impatto offensivo, l’attaccante colombiano è stato messo in ombra da Muriel in una squadra in cui comunque è facile segnare molto. La scorsa stagione è stata solo sfortuna o il primo campanello d’allarme di un precoce declino?

La seconda pista porta a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è giovane (21 anni) e viene da una stagione clamorosa in cui, in una squadra tatticamente disastrata, è riuscito a segnare 21 gol in 37 partite di campionato giocate. Vlahovic ama giocare più vicino all’area di rigore rispetto sia a Lukaku che a Zapata, ma come loro non vede l’ora di prendersi la squadra sulla spalle spostando a spallate i difensori e tirando bombe sotto la traversa. Nell’ipotetico 3-5-2 di Simone Inzaghi potrebbe integrarsi bene sia con Lautaro Martinez, con cui potrebbe dividersi i compiti di costruzione del gioco e attacco dell’area, sia con Dzeko, che gli permetterebbe invece di essere più libero di attaccare la profondità e la porta. Ovviamente anche in questo caso non mancano i punti interrogativi (d’altra parte, sarebbe strano il contrario). Innanzitutto Vlahovic costa molto, almeno una ventina di milioni in più rispetto a Zapata, e questo toglierebbe budget al resto del mercato dell’Inter, che ha bisogno di nuovi innesti non solo in attacco. In secondo luogo, al contrario dell’attaccante dell’Atalanta, Vlahovic va ancora testato in una squadra che teoricamente ambisce a vincere il campionato. E se avesse bisogno di un periodo di adattamento alle pressioni di una grande squadra? E se fallisse al primo tentativo in una grande piazza?

La terza via per l’attacco dell’Inter potrebbe essere quella di comprare due giocatori invece che uno, diversificando gli investimenti e quindi il rischio. All’Inter, come a molte altre squadre, è stato avvicinato il nome di Gianluca Scamacca, un attaccante peculiare che nonostante il fisico imponente ama giocare palla a terra molto lontano dalla porta con una tecnica molto raffinata e a volte leziosa. Un profilo per molti versi simile proprio ad Edin Dzeko, che all’Inter potrebbe aiutarlo a crescere dandosi con lui il cambio nel ruolo di titolare accanto a Lautaro Martinez. Scamacca sarebbe una scommessa meno costosa di Vlahovic, ma molto più rischiosa: l’anno scorso, al Genoa, è stato titolare solo a tratti e a grandi giocate ha alternato prestazioni più grigie. Insieme a lui, però, potrebbe arrivare ad Appiano Gentile anche “El Tucu” Correa, giocatore apprezzatissimo da Simone Inzaghi che sembra dover raggiungere ancora tutto il suo potenziale e che permetterebbe all’Inter anche di cambiare modulo nel caso volesse. Correa, infatti, può fare sia l’ala pura che la seconda punta, ruolo che forse lo vedrebbe alternarsi con Lautaro Martinez. Certo, Scamacca e Correa difficilmente potrebbero colmare il vuoto di gol lasciato da Lukaku, ma darebbero all’Inter più scelte e anche più possibilità per il lungo periodo.

Adesso che hai avuto il quadro completo, tocca a te: chi scegli per il dopo Lukaku? Se decidi di comprare Zapata vai al capitolo 2, se invece preferisci Vlahovic vai al capitolo 3. Se, invece, hai deciso di optare per la coppia Scamacca/Correa vai al capitolo 4.