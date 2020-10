Chi ha vinto il calciomercato 2020?

Chi ha vinto il calciomercato: Inter

Negli ultimi giorni di mercato si sono fatte insistenti le voci che volevano l’Inter vicina a Gervinho. Alla fine non è arrivato ma il suo tentato acquisto ci dice una cosa: che Conte voleva tanti giocatori autosufficienti, in grado di produrre occasioni da gol anche dal nulla, per avere ogni volta una soluzione diverse contro le difese italiane, lasciare per strada meno punti possibili. L’Inter vuole vincere questo Scudetto e nel mercato ha fatto più o meno quello che era necessario per riuscirci. In difesa Skriniar è rimasto e tutto sommato sembra la miglior soluzione possibile; è arrivato Kolarov che, anche se magari costerà qualche gol, altri ne porterà grazie alla sua pulizia tecnica nelle uscite e nei calci piazzati. A centrocampo Vidal aggiunge esperienza, intelligenza tattica e carisma. Davanti l’acquisto di Sanchez sembra importantissimo: un giocatore in grado di produrre gol e occasioni in modo autosufficiente. Qualcosina in più si poteva fare, certo, Conte sarebbe il primo a dirlo. Per esempio prendere Kanté invece di Vidal (e grazie); magari una punta in più brava a giocare spalle alla porta, magari Giroud, o Dzeko (e grazie); magari un esterno sinistro più creativo (Telles) o più atletico (Gosens).

Però insomma, non si può costruire una squadra perfetta, specialmente in un calciomercato del genere. Aver aggiunto Hakimi, al momento, sembra una cosa che di per sé aumenta lo spessore dell’Inter. Se non il miglior acquisto del calciomercato – lo vedremo alla fine – di certo il più ambizioso. Come passare dalla bicicletta al motorino.

L’Inter oggi sembra dover vincere il campionato, e se un anno fa non avremmo detto lo stesso è soprattutto grazie a questo calciomercato di cui, possiamo star certi, Conte riuscirà a lamentarsi.