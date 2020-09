Gli acquisti meno interessanti del calciomercato finora

Nemmeno un anno fa mettevamo Valentino Lazaro tra gli acquisti più hipster della scorsa sessione estiva di mercato della Serie A. «Valentino Lazaro, per una persona nata in Austria, sembra un nome d’arte, e a guardare il suo Instagram potremmo persino esserne sicuri», ha scritto Emanuele Atturo in quel pezzo «Lazaro è il calciatore più simile a Travis Scott e sembra essere quel tipo di persona che, se potesse, giocherebbe indossando occhiali da sole».

Sono passati quasi 12 mesi esatti e nel frattempo c’è stata una pandemia globale, eppure la nostra idea su Valentino Lazaro è rimasta in sostanza la stessa: una persona cool che «è difficile immaginare avere a che fare con Antonio Conte». Adesso Lazaro proverà a costruirsi una reputazione anche dentro al campo con il Borussia Monchengladbach di Marco Rose, che dovrà spendere quasi 14 milioni di euro per effettuare il diritto di riscatto nei suoi confronti. Oggi sembrano molti, per un giocatore che a tratti è sembrato semplicemente inadatto al livello della Serie A. La prossima stagione magari ci sembreranno di meno.

Martin Montoya al Betis

Quella di Martin Montoya è una delle tante storie maledette uscite dalla cantera del Barcellona. Inserito nel 2012 da Don Balón nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1991, c’è stato un momento in cui comprare Montoya significava (per qualche ragione che oggi ci sembra oscura) avere il futuro del ruolo assicurato per chissà quanti anni. Il futuro, però, non è mai arrivato e, dopo un anno insapore all’Inter, Montoya si è perso definitivamente in Liga, prima al Betis e poi al Valencia, dove è riuscito a ritagliarsi un ruolo in una squadra che sembra destinata anno dopo anno a scendere all’inferno. Dopo le ultime due stagioni al Brighton, dove ha velocemente battuto la concorrenza di Ezequiel Schelotto nel ruolo di erede dello storico capitano Bruno, Montoya è tornato al Betis, senza praticamente alcun esborso economico da parte della società andalusa. Ma soprattutto senza che a qualcuno ormai fregasse davvero qualcosa.

Valon Berisha dalla Lazio al Reims

Come vogliamo riassumere l’esperienza di Valon Berisha alla Lazio? Cosa ricorderemo? Qual è stata la sua migliore partita?

Domande a cui è complicatissimo rispondere. Magari potremmo dire: con quel momento in cui Inzaghi lo voleva mandare in campo ma lui non aveva ancora la maglia addosso; oppure con quelle notizie che arrivavano da lontano e parlavano di un leggendario Berisha “brillante” con la Nazionale kosovara; oppure con le 34 partite saltate per infortunio.

Berisha è stato uno dei tanti giocatori vittime di un equivoco tattico: sapeva giocare ad alti livelli solo in un sistema ben preciso, quello intenso e iperverticale del Red Bull Salisburgo, e si è ritrovato in una squadra che pressa poco e che ama giocare lontana dalla porta avversaria. All’improvviso non serviva più a niente e dopo due anni è stato buttato via come quei vestiti che compri in saldo ma che non ti piacevano davvero.