Gli 8 acquisti più hipster della Serie A 2019/20

Il mercato hipster si compone anche di acquisti misteriosi, esoterici, e pochi acquisti sono stati misteriosi e improvvisi come quello di Pedro da parte della Fiorentina. Escluso qualche esperto clandestino di calcio sudamericano nessuno conosceva questo oscuro centravanti brasiliano dal nome anonimo, finché Pradè non l’ha portato in viola. A quel punto sono bastati un paio di video su YouTube per decidere – con un voto all’unanimità del tribunale dell’entusiasmo social – che era forte, un gran giocatore, centravanti formidabile, hombre vertical.

Pedro viene dal Fluminense e come i centravanti con ambizioni tecniche dice che il suo punto di riferimento è Zlatan Ibrahimovic, ma che in passato è stato paragonato anche a Lewandowski. Senza un infortunio al legamento crociato rimediato un anno fa magari sarebbe potuto andare al Real Madrid, come ha suggerito lui stesso con un pizzico di mitomania. Il giornalista Andersinho Marques ha detto che «è uno dei 9 più belli che abbia mai visto in Brasile, può diventare un gran giocatore e ci scommetterei. Mi ricorda il primo Cavani di Palermo».

Le giuste credenziali per un acquisto hipster.