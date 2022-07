I migliori svincolati

Andrea Belotti è uno di quei casi in cui dispiace sia finita così anche agli osservatori neutrali; un calciatore che è difficile scindere dal colore granata che ha indossato negli ultimi sette anni. Se anche Belotti va a scadenza, chi si può salvare? Ma “il Gallo” è anche uno dei rari attaccanti da oltre 100 gol in Serie A, reduce dal primo vero anno un po’ così e così della carriera, ma ancora relativamente giovane (28 anni): chi non lo vorrebbe a guidare il suo attacco? Andando a scorrere la classifica dall’alto verso il basso, la prima squadra a non avere lo slot centravanti solidamente occupato è l’Atalanta, che ha visto Zapata alla prima stagione in calando tra guai fisici e una sorta di scollamento con l’ambiente che potrebbe portarlo alla cessione. Belotti inoltre è prodotto locale, nato a Calcinate appena 15 chilometri dal centro di Bergamo. Belotti è meno abile nel gioco spalle alla porta rispetto al colombiano, ma porterebbe in dote quello spirito di sacrificio supremo che sembra una condizione necessaria per giocare nelle squadre di Gasperini.

Se l’Atalanta dovesse passare, è pieno di squadre a cui serve un centravanti dalla gobba grande, ma dal cuore ancora più grande. Il Monza, ad esempio, che insegue un numero 9 di alto livello, sempre lombardo, sempre che sposi la causa. Di Belotti se ne parla come il prossimo attaccante del Monaco o del Nizza, comunque con una destinazione in Ligue 1 sulle spalle, ma sarebbe triste non riuscire neanche a tenere uno dei pochi centravanti di livello prodotti dal nostro paese negli ultimi anni (Ligue 1 che ci sta anche fregando Scamacca, ricordiamolo).