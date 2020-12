I migliori ritorni di Ballardini sulla panchina del Genoa

periodo: 8 novembre 2010 – 4 giugno 2011

rendimento: 10° posto, 40 punti (1,42 a partita)

Prima di arrivare al Genoa corrompendosi, Ballardini era considerato un allenatore interessante. Aveva allenato bene l’ultimo anno a Cagliari, poi a Palermo, dove era stato preveggente dando le dimissioni prima che Zamparini lo esonerasse. Il presidente era avvelenato: «Ho dovuto cercare un allenatore perché Ballardini aveva deciso di andarsene, dimostrando di valere ben poco come uomo. È scappato da Palermo tirando fuori delle scuse. Non ha avuto il coraggio di dire la verità: era d’accordo con la Lazio». In un’altra versione dei fatti Ballardini era stufo di farsi fare la formazione da Moggi (e questa è la versione di Moggi).

Alla Lazio inizia vincendo la Supercoppa italiana in finale contro l’Inter, poi va in difficoltà e viene esonerato a febbraio, il mese in cui cadono i sogni di natale, quello in cui in futuro si abituerà lui a subentrare.

Viene chiamato al Genoa per sostituire Giampiero Gasperini. È novembre, Preziosi lo ringrazia ma dice che forse non avrebbero dovuto cominciare un’altra stagione insieme. Non sapeva di dare il via al regno del caos sulla sua panchina, placato solo da un nuovo breve interregno dello stesso Gasperini.

Ballardini, insomma, a quel punto della carriera è già stato dipendente di Cellino, Zamparini e Lotito: il tipo di medaglie che Preziosi sa apprezzare: «È già tanto che sopportasse Lotito». Poi il presidente del Genoa si lascia andare a un complimento ambiguo che forse racconta della poca considerazione che ha di Ballardini «Ho visto come si è comportato su Pandev e Ledesma, è sempre stato aziendalista, cosa che qui è un po’ mancata». Dopo il gioco radicale di Gasperini Preziosi vuole calma e semplicità, pensa che la rosa sia buona: «Questa squadra non ha bisogno di un fenomeno ma di qualcosa di semplice».

Ballardini è contento: «L’idea di allenare la società più vecchia d’Italia da un lato mi responsabilizza, dall’altro mi fa enormemente piacere». Poi rassicura, come dovrebbe fare un allenatore che subentra in corsa: «Non stravolgerò la squadra». Ballardini sembra sempre sentire il bisogno di rassicurare tutti sul fatto che non darà troppo disturbo. Guiderà la squadra in silenzio, la avvolgerà con un guanto invisibile.

Forse la nostra idea di lui è così invecchiata che non riusciamo a ricordarci che in quella stagione fece effettivamente bene. Ottiene quattro vittorie e tre pareggi nelle prime sette partite, tra cui una vittoria nel derby della Lanterna, ma non va bene. Il problema di fare un buon girone d’andata al Genoa, è che poi arriva la vendemmia di Preziosi che vende mezza squadra a gennaio. (Forse allora gli allenatori dovrebbero fare bene ma non troppo, fare benino per salvare la panchina, ma anche malino per non valorizzare troppo i giocatori. È un equilibrio sottile). A gennaio vendono Palladino, Modesto, Tomovic, Zuculini e Ranocchia. Ballardini definisce quest’ultimo “un ragazzo straordinario” e “un gran bel giocatore”, il suo vaticinio oggi suona malinconico «È destinato a migliorarsi e a diventare il più forte difensore italiano e uno dei più forti a livello internazionale». Dice «Spero che Toni resti con noi fino a fine stagione», gli vendono pure lui a gennaio e quello gli segnerà nel girone di ritorno con la maglia della Juve.

Arriva Kucka, ma è troppo poco e Ballardini lancia un grido d’allarme: «Ci servono centrocampisti!». Nel girone di ritorno i risultati sono più altalenanti, ma non senza acuti – tra tutti una clamorosa rimonta da 0-3 a 4-3 in casa contro la Roma di Ranieri. Il Genoa si salva a tre giornate dalla fine e si toglie la soddisfazione di mandare in B la Samp grazie al Derby di Boselli. Il Genoa è decimo, i tifosi e i giocatori gli vogliono bene. Preziosi, invece, è contento o scontento? Non si capisce, nel dubbio Ballardini se ne va: «L’ho sentito al telefono e l’ho ringraziato per il lavoro svolto e per la serietà dimostrata. Non dico però perché va via, meglio non parlare di certe cose» dice Preziosi. Poi parla della scelta del successore come di una roulette russa: «Malesani e Rossi sono in vacanza, quando torneranno vedremo… il nuovo tecnico può essere uno dei due, certamente». Arriverà Malesani.

I trenta secondi che consacreranno sempre Ballardini nel cuore dei genoani. Uno dei momenti più incredibili della storia recente del calcio italano.

L’addio procura a Ballardini la fama di allenatore misterioso e di solidi valori morali, che di fronte a presidenti imprevedibili preferisce rassegnare le dimissioni. Quando gli fanno notare che così perde dei soldi lui ci scherza su: «Mio nonno contadino mi avrebbe rincorso con la falce in mano».