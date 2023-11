Perché regalare l’abbonamento a Ultimo Uomo per Natale

Dal 10 ottobre 2022 Ultimo Uomo è indipendente e da quel giorno, grazie al vostro sostegno, abbiamo lavorato di più e meglio. Abbiamo scritto più articoli, registrato più podcast, ristrutturato quello che andava meno bene e fatto cose nuove. Abbiamo anche compiuto 10 anni, un traguardo non proprio scontato per una rivista sportiva in Italia. Anche questo è merito vostro e nostro.Ultimo Uomo è cambiato e cambierà nei prossimi mesi: potete fare parte di questo cambiamento se vi va.

Un mese di abbonamento costa 6 euro, un anno 50 euro. Può essere una buona idea come regalo di Natale per i vostri cari o, anche, per voi stessi, perché Natale è anche stare bene. In caso, potete acquistarlo qui. Ovviamente ve lo stiamo dicendo perché, con un abbonamento, date una mano al nostro lavoro (e al nostro Natale), ma anche perché crediamo sinceramente sia un’idea di regalo non banale in questi tempi spesso banali. Per provarvelo abbiamo messo insieme un po’ di motivi.

Perché pubblichiamo quello di cui avete davvero bisogno: solo ciò che è veramente importante, raccontato con tutta la cura possibile.

Perché è meglio che regalare dei calzini o una Smart box.

Perché un anno di abbonamento include più di 100 podcast esclusivi, più di 100 newsletter esclusive, più di 60 articoli esclusivi: tutto solo per voi o per la persona .

Perché per averlo non dovete neanche uscire di casa col traffico o sfruttare il lavoro di qualche corriere malpagato. Vi bastano un paio di click e se proprio volete, potete consegnarlo stampando l’illustrazione che vi arriva dopo l’acquisto oppure magari usando questa foto come biglietto d’auguri natalizio.

Perché vi costa come un paio di cene ordinate a casa.

Perché quest’anno grazie ai vostri abbonamenti siamo riusciti a fare tante cose nuove, e possiamo farne tante altre.



Perché costa meno di questi 200 grammi di sale blu di Persia e forse sarà meno buono, ma sicuramente fa meno male.

Perché in un anno pubblichiamo in media 2340000 parole e di queste abbiamo calcolato che meno del 3% sono cazzate (lo 0,5% refusi, lo 0,1% la parola “riaggressione”, lo 0,3% sono parole inventate).



Perché costa quanto Kylian Mbappé guadagna in circa 3 secondi (quindi meno tempo di quello che vi serve per leggere questa fraseeeeeeeeee).

Perché abbiamo un altro grande anno di sport davanti e con noi te lo godi di più.



Perché possiamo darvi tutte le dritte di cui avete bisogno per sembrare i più aggiornati all’aperitivo o al Fantacalcio, che sì: è culo, ma c’è modo per provare a indirizzare questo culo, e per sentirsi più soddisfatti e meno in preda al destino

Perché come disse una volta Winston Churchill «Quelli di Ultimo Uomo sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri». Però Cristoforo Colombo ha scoperto l’America.

Perché chi meglio di Dario Vismara può raccontarvi quello che sta succedendo in NBA?

Perché ora abbiamo anche un podcast di musica. Si chiama PVC e esce ogni primo sabato del mese. Dentro ci stanno Emiliano Colasanti e Daniele Manusia che vi parlano del disco con cui stanno in fissa.

Per i power ranking di Dario, i quiz di Emanuele, le scelte di vita di Marco.

Perché, anche se sembra il contrario, il bello del giovedì sera non lo scrive un’intelligenza artificiale ma delle persone vere.



Perché magari, chissà, non si sa mai, quest’anno vi diciamo finalmente per cosa sta la ‘V’ di Daniele V. Morrone.



Perché quest’anno grazie a voi abbiamo fatto più puntate di Quiet Please, e magari grazie a voi nel 2024 ne faremo ancora di più.



Perché secondo la mitologia norrena regalare l’abbonamento a Ultimo Uomo è augurio di lunga vita, serenità e saggezza.

Perché se comprate tanti abbonamenti possiamo regalare una Ferrari ad Alfredo Giacobbe e Federico Principi da dove registrare le nuove puntate di Lauda.

Perché dopo la guida all’asta del Fantacalcio, faremo anche la guida all’asta di riparazione al Fantacalcio.

Perché ci sono bellissime novità in arrivo.

Perché è giusto sostenere un giornalismo in cui i clienti siete voi e non gli inserzionisti pubblicitari; ma anche perché così non siete davvero dei clienti.



Perché il nuovo racconto sportivo lo stiamo costruendo insieme e più siamo e meglio stiamo.

Perché con un regalo ne fai due: uno al tuo amico o alla tua amica, e uno a noi, che compiamo 10 anni e abbiamo bisogno del tuo aiuto per continuare a sostenere la nostra indipendenza.

Potete acquistare uno (o più) abbonamenti a Ultimo Uomo da regalare a questo link.