Mega guida all’asta del Fantacalcio 2023/24

Quando fate di solito l’asta del Fantacalcio? Siete tra quelli con una regola precisa oppure vi riunite alla prima data disponibile, consapevoli di quanto sia difficile mettere nella stessa stanza 8-10-12 persone (se di più non so se voglio conoscervi) per tipo 5 ore di paganesimo patriarcale? Avete già fatto l’asta a buste chiuse usando la PEC? Avete fatto l’asta da remoto con l’hotspot trasmesso dalla vostra tenda sulla costa croata? Siete tra quei pazzi che usano le aste a tempo sull’applicazione? Ve ne fregate del calcomercato aperto? Oppure state aspettando metà settembre, o il primo weekend, disinteressati al condizionamento delle prime giornate?

In ogni caso questo è il momento in cui si studia per l’asta, quello in cui siete più affamati di consigli. Ci siamo accorti dai commenti ai nostri articoli che niente accende più del fantacalcio, niente contiene opinioni più divisive. Ci piacerebbe ricordarvi delle cose semplici: il fantacalcio è un gioco basato sulla previsione del futuro. Essendo semplici civili e non sciamani, la lettura del futuro non rientra tra le nostre capacità. Una previsione si può fare per approssimazione, ma sempre tenendo presente che il fantacalcio non è il calcio, e che la fortuna – come in tutti i giochi – ha un ruolo molto grande. La nostra bravura sta nel limitare il più possibile la dimensione aleatoria, la fortuna. Ma è possibile fino a un certo punto e i discorsi sul fantacalcio non sono mai troppo seri – è pur sempre un gioco!

Questo è un insieme di consigli più o meno seri, costruiti con dati o semplici impressioni, per aiutarvi nell’asta, uno dei momenti più divertenti dell’anno.

Alcune statistiche dello scorso anno da tenere presenti in ottica fantacalcio

Gli xG subiti dal Torino sono molto buoni

Il Torino ha avuto il più basso numero di npXg subiti, dopo Inter, Milan, Roma e Juventus. Se state cercando un portiere leggermente fuori dalla prima fascia Milinkovic-Savic è una possibilità. Anche i numeri della Roma sono ottimi, anche se Rui Patricio è stato più altalenante la scorsa stagione: lo scollamento tra xG e gol subiti per i giallorossi è a causa dell’underperformance del portoghese.

Denzel Dumfries in leggera underperformance

0.17 xA per novanta minuti sono un numero notevole per un difensore, ma per Dumfries sono arrivati solamente 4 assist. Anche sul versante realizzativo Dumfries è in underperformance, – 0.17. Alcuni suoi numeri sono molto buoni e danno l’impressione di poter salire nel nuovo anno.

Andrea Pinamonti in brutta underperformance

Nessun attaccante con più di duemila minuti giocati ha avuto la peggiore underperformance di Andrea Pinamonti. E del resto il Sassuolo è una delle squadre con la peggiore underperformance offensivo. È un dato ambiguo, da leggere col filtro di cosa pensate di Pinamonti. Se credete non sia il finalizzatore che prometteva di essere qualche anno fa, allora la sua underperformance è sensata, se invece pensate abbia solo un blocco psicologico, allora i suoi numeri sono destinati a migliorare.

La Fiorentina produce molto

È una delle migliori squadre in Serie A per occasioni costruite ma lo scorso anno non ha avuto un finalizzatore all’altezza di questa produzione. Scegliete bene il vostro attaccante della Fiorentina.

Ivan Provedel in overpermance

Lo scorso anno la Lazio è stata la seconda miglior difesa del campionato, ma non è stata nell’elite per xG subiti. I suo numeri sono legati anche all’ottima performance tra i pali di Ivan Provedel: tenetelo presente quando dovrete scegliere il vostro portiere. Pagarlo come una primissima scelta potrebbe essere rischioso.

Moise Kean sbaglia poco

Lo scorso anno solo 6 gol e presenze soprattutto dalla panchina, ma Moise Kean ha numeri ottimi quando si tratta di finalizzare. Uno degli attaccanti in Serie A con la migliore percentuale di conversione in Serie A, e uno di quelli con più tiri per tocco. Vista la situazione di incertezza della Juventus in quel ruolo, pensateci.

Una divisione per fasce dei portieri

Una divisione per fasce dei difensori (considerata la lista fantacalcio del Classico, ma anche buone per il Mantra)

Una divisione per fasce dei centrocampisti (considerata lista fantacalcio del Classico, ma buone anche per il Mantra)

Una divisione per fasce degli attaccanti (considerata lista Fantacalcio del Classico, ma buone anche per il Mantra)

Attaccante sì, attaccante no

Non tutti possono arrivare a Osimhen e Lautaro Martinez, o anche a Immobile, Leao, Kvara, giocatori così, di cui siete sicuri che – più o meno – tutto andrà bene. Indovinare il centravanti che strasegnerà senza pagarlo un miliardo può farvi vincere il Fantacalcio, vediamo qualche possibile nome (su Mateo Retegui trovate qui, di Federico Chiesa e Tony Sanabria ne parliamo più sotto, di quelli del Milan anche)

Dusan Vlahovic

Il costo di Vlahovic sarà uno dei più ondivaghi nelle aste del paese. Che centravanti state comprando? Quello ultraterreno di Firenze o la versione depressa vista negli ultimi mesi a Torino? Nessuno può rispondere a questa domanda, la cui risposta è nel vostro cuore e nelle tasche di Massimiliano Allegri, ma vi lasciamo con questo video.

Mbala N’Zola

Italiano lo ha voluto anche a Firenze, dopo Trapani e Spezia. Nzola è un centravanti regolare, senza fronzoli, che però arriva in una squadra che ai suoi centravanti chiede di essere dei pazzi scatenati ma gli concede anche tante occasioni da gol. Rimane una scelta sicura, di quelle che il suo lo pagano, ma non aspettavi le stelle anche perché è in concorrenza con Lucas Beltran e Jovic.

Lucas Beltran

Inutile provare a capire un centravanti giovane che arriva dal campionato argentino. Beltran è uno che si sbatte, che segna gol à la Batistuta ma segna poco (12 gol lo scorso anno). Andate a istinto.

Gianluca Scamacca

Scamacca e l’Atalanta sembra un bell’incontro, c’è da dire però che non è uno di quei centravanti che sta davvero in fissa per il gol.





El Bilal Tourè

Attacca la profondità meglio di Scamacca, ma sembra leggermente indietro come finalizzatore.

Marcus Thuram

Un precampionato senza gol l’ha ridotto alla stregua di un impestato, rimane però uno dei tre attaccanti titolari della squadra che crea più occasioni del campionato insieme al Napoli.

Domenico Berardi

Per l’ennesima estate Berardi è stato sul punto di partire e per l’ennesima estate – sembra – che invece rimarrà. Se la storia si ripete sempre, già sapete che stagione farà Berardi, una delle poche certezze di questo gioco maledetto.

Difensori da prendere a 1 che fanno spogliatoio

Lorenzo Tonelli

Siamo chiari: l’anno scorso Tonelli ha giocato 19 minuti e quest’anno non è detto saranno di più. Ha però quel carisma da papà buono, uno che Empoli l’ha costruita con le sue mani, che se ti si rompe il lavandino chiami lui.

Federico Fazio



Non ti chiamano “comandante” per caso. Federico Fazio è diventato un grande vecchio della Serie A, ogni anno più flemmatico ma anche più saggio, la barba più folta. L’anno scorso l’abbiamo visto essere scherzato da Hojlund, ma intanto chi ha resistito è lui. Non sarà titolare, ma qualche partita potrebbe giocarla.

Mattia De Sciglio

Perché prendere un giocatore alle prese con un infortunio al crociato? È proprio questo il momento di mostrare la nostra vicinanza a De Sciglio, sacrificare un credito per dirgli qualcosa. Nel bene o nel male il terzino della Juventus è stato parte delle nostre vite, più di alcuni zii o cugini. Qualcosa gli dobbiamo.

Milan Kremenović

Prendete questa notizia con le pinze, ma secondo Fbref Milan Kremenović del Frosinone ha lo stipendio più basso della Serie A. Prenderebbe 26 mila euro all’anno. Speriamo per lui che sia un errore, ma nel dubbio quando vi ricapita di avere in rosa uno che guadagna poco più o meno di voi?

Quali saranno i difensori centrali che segnano quest’anno?

Yerry Mina



Dove lo trovate un difensore centrale capace di segnare 3 gol in un Mondiale? Certo, quello era il 2018, ma Yerry Mina è sempre alto e grosso, una minaccia costante sui calci d’angolo avversari. Se dovesse affermarsi come titolare nella difesa di Italiano, potrebbe regalare bonus.

Cross di Cuadrado gol di Mina: CALCIO.

Chris Smalling



Per i difensori centrali il rapporto col gol è spesso ondivago: un anno magari segnano 4-5 gol, l’anno dopo 0. Smalling però sembra proprio avere un istinto per il gol, con i suoi inserimenti sul secondo palo. La Roma è una squadra che punta tanto sui calci da fermo e anche quest’anno Smalling potrebbe portarvi a casa quei +3 che tanto vi piacciono.

Gelson Bremer

Stesso discorso vale per Bremer. Rispetto a Danilo (altro difensore che l’anno scorso ha segnato qualche gol) sembra essere più naturalmente portato per i gol di testa. Il suo tempismo e lo stacco sono da centravanti e la Juventus punta anche più della Roma sui calci da fermo.

Radu Drăgușin

L’anno scorso 4 gol in Serie B. È stata la prima vera stagione da titolare in carriera ed è andata molto bene. Dragusin, infortuni permettendo, sarà titolare inamovibile e tanti minuti in campo vuol dire anche più occasioni per segnare.

Martin Erlić



Erlic era un difensore da tre gol a stagione, poi l’anno scorso si è fermato a zero. Normale, come dicevamo. Potete credere che questo, invece, sarà il suo anno da tre gol.

Giocatori che potreste pagare poco rispetto al loro reale valore fantacalcistico

Ovvero giocatori che non danno garanzie ma che vi conviene monitorare durante l’asta perché rischiano di venire sottopagati

Andrea Belotti

Zero gol in Serie A sono il miglior biglietto da visita per un giocatore che non potrà fare peggio. È davvero impossibile. I problemi che sta avendo la Roma a comprare un attaccante sono sotto gli occhi di tutti, e il Gallo intanto è lì, titolare, a segnare qualche golletto in amichevole.

Gerard Deulofeu

È infortunato e la sua stagione è piena zeppa di incognite, e quindi rischia di avere attorno davvero poca fiducia. Tutti motivi per finire in questa lista. Il talento di Deulofeu è troppo grande per perdere le speranze in lui.

Abdelhamid Sabiri

Siamo tutti scottati dalla pazzesca delusione dello scorso anno, e proprio per questo rischiate di fare un affari. Italiano sembra apprezzarlo e la Fiorentina ha un suo spazio sulla trequarti in cui Sabiri rischia di giocare più del dovuto. È il giocatore da avere in rosa per schierarlo ogni volta che viene messo titolare (come Saponara lo scorso anno).

Stephan El Shaarawy

Segna sempre i suoi gol ma che viene spesso sottovalutato in sede d’asta perché di rado parte titolare. Fisicamente sembra star bene, e nell’impoverimento della Roma sembra sguazzarci.

Power ranking dei difensori dell’Inter dal meno appetibile al più appetibile

Yann Bisseck

Parte dietro nelle gerarchie di Inzaghi e meglio dargli un anno di ambientamento prima di mettervelo in squadra.

Juan Cuadrado

L’ottimo precampionato ne farà schizzare il prezzo, ma Cuadrado viene da una stagione tremenda in cui per la prima volta è sembrato atleticamente scarico, inoltre dovrete ogni volta capire quando sarà titolare e quando no.

Francesco Acerbi

La scorsa stagione è stata obiettivamente troppo buona per Acerbi. Merito suo, certo, ma questo non è mai un buon segno per il Fantacalcio, soprattutto perché parliamo di un ultratrentenne. E se quest’anno si infortuna spesso? E se gioca peggio? Inoltre non è un difensore da bonus, quindi – soprattutto se giocate senza modificatore – non vale troppo la pena.

Carlos Augusto

Carlos Augusto passa dai 6 gol e i 6 assist col Monza a? E una buona domanda questa, e sicuramente sembra disegnato per giocare nel 3-5-2 di Inzaghi, ma se c’è un allenatore che si fida poco dei nuovi arrivati è l’allenatore dell’Inter. Entrerà molto a partita in corso, giocherà anche, ma – a meno che non vogliate svenarvi per fare il ticket con Dimarco – potrebbe non valere la spesa.

Stefan de Vrij

Chiamata da un credito o giù di lì. Dopo essere finito ai margini della squadra, il rinnovo potrebbe riportare linfa vitale a quello che è stato uno dei migliori difensori della Serie A, anche uno che ogni tanto la buttava dentro. Occhio però che l’Inter sta cercando un difensore proprio per non essere costretta a farlo giocare.

Matteo Darmian

Prendere Darmian nella propria rosa è più una dichiarazione d’intenti, un modo per celebrare una delle storie più incredibili dell’ultima stagione. Matteo Darmian, soldato della difesa a 3, giocatore totale, mai sopra le righe ma sempre sul pezzo.

Denzel Dumfries



Bistrattato, odiato, amato: Dumfries rimane un esterno di fascia che attacca molto, in una squadra offensivamente forte. Potrà sbagliare stop, cross, tiri e passaggi, ma rimane un difensore che in 67 partite di Serie A ha segnato 6 gol e fatto 12 assist.

Federico Dimarco

Poco da dire: per i vari listoni è il difensore dal costo maggiore e se l’è meritato. La concorrenza di Carlos Augusto può togliergli qualcosa, ma rimane una buona chiamata, forse la migliore per la difesa.

Alessandro Bastoni



L’anno scorso ha fatto 2 assist in Serie A e 3, in molti meno minuti, in Champions League. La sensazione è sempre quella che Bastoni possa essere non solo uno dei migliori difensori del campionato, ma anche un trequartista in pectore, uno che può portarti anche 6 o 7 assist. Forse non accadrà, forse sì: è questo il Fantacalcio.

4 consigli per occupare il ruolo di terzo portiere in base al vostro carattere

Se odiate Cristiano Ronaldo: Stefano Turati



Se avete potuto ridere di tutta quella striscia di punizioni non segnate dal portoghese è anche merito di Turati, che al suo debutto in A, neanche maggiorenne, gli fece questa gran parata.



Se vi piacciono le persone semplici e amichevoli: Carlo Pinsoglio



Oltre il successo nelle pagine social che trattano il calcio come fosse una programma di Del Debbio, Pinsoglio ha un carisma da persona comune davvero affascinante.

Se volete avere Giroud in squadra, ma non volete spendere soldi per Giroud: Benoît Costil



Non è chiaro perché sia finito alla Salernitana, che ha già due portieri di alto livello, e probabilmente sarà il terzo nelle gerarchie, ma Benoît Costil è uguale a Giroud e questa cosa non potete ignorarla.

Se anche per voi l’istruzione viene prima di tutto: Simone Scuffet

Lui ha sempre negato, ma pare che alla base del rifiuto di Scuffet all’offerta dell’Atletico Madrid ci fosse la volontà dei genitori che rimanesse a scuola per prendere il diploma. Era il 2013 e Scuffet era l’erede designato di Buffon. Da quel momento la sua carriera ha preso una piega strana. Oggi, a distanza di quasi 10 anni, Scuffet è tornato in Italia, come secondo di Radunovic al Cagliari e magari vi fa piacere sostenerlo (il diploma, comunque, l’ha preso con voto 72/100).

Mini guida ai giocatori della Juventus da comprare e non comprare

Comprare

Wojciech Szczęsny



Passano gli anni ma il portiere della Juventus rimane uno dei lavori più stabili in un paese che di stabile non ha nulla. Pochi gol presi, qualche rigore parato, non l’appeal di Maignan ma neanche il rischio di Meret.

Federico Chiesa



Secondo Allegri «ha una gamba diversa rispetto a quella che aveva l’anno scorso» e l’allenatore della Juventus è storicamente un buon osservatore delle gambe dei suoi giocatori. L’anno passato è stato pessimo e proprio per questo potrebbe essere un affare. Non sventavi per lui, che comunque sarà chiamato a giocare fuori ruolo, ma se doveste sentire sfiducia su di lui dai vostri compagni d’asta, cercate di farlo vostro a poco.

Nicolò Fagioli

L’assenza per infortunio dal precampionato e alla prima giornata farà credere a molti che è sceso nelle gerarchie di squadra, ma Fagioli è una delle poche certezze della Juventus e magari riuscite a prenderlo come terzo/quarto slot del vostro centrocampo. Non bonus a palate (però può migliorare i 3 gol e 3 assist dell’anno scorso) ma sarà una garanzia per quanto riguarda i voti.

Non comprare

Adrien Rabiot



Degli 8 gol e 4 assist nella scorsa Serie A, più della metà sono arrivati da azioni sporche o su calci da fermo, in mischia, palloni appena entrati oltre la riga. Certo, è questo il calcio dove prolifica Rabiot e che piace tanto ad Allegri e continuerà a essere un giocatore fondamentale per la Juventus. I bonus, però, potrebbero essere meno e quindi pagarlo come un attaccante, ecco, potrebbe non pagare.



Filip Kostic



Il finale di stagione di Kostic è stato abbastanza tremendo e non sembra più intoccabile. Da centro creativo della Juventus a giocarsi il posto con Cambiaso: così va la vita per i calciatori. Inoltre le voci di mercato sul suo futuro iniziano a essere insistenti e potrebbe lasciarvi a spasso prima del 1° settembre.

Moise Kean

Ogni anno si dice: questo è l’anno di Kean e poi, ogni anno, finisce che non lo è. Sì, la scorsa stagione ha avuto la miglior media gol tra gli attaccanti della Juventus, ma rimane una pessima media. Sì, nelle amichevoli ha giocato bene e segnato e, sì, può fare la seconda punta, l’esterno, quello che volete: ma lasciate che a cascarci questa volta sia un vostro avversario.

A Guide to Recognizing Your Frosinone

Il Frosinone è la squadra più misteriosa di questa Serie A. Di seguito una guida non tanto per capire chi comprare e chi no, quanto piuttosto per farvi un’idea umana dei vari giocatori (non tutti, sarebbero troppi).

Francesco Gelli

Non è parente di Licio Gelli.

Anthony Oyono

Il nome completo è Anthony Henri Zué Oyono Omva Torque.

Giuseppe Caso

Ha detto di ispirarsi a Carlos Tevez, e questo per me basta. È lui l’uomo su cui puntare qui.

Riccardo Marchizza

Qui se volete potete comprare dei Riccardo Marchizza token.

Giorgi Kvernadze

Stessa nazionalità, stesso ruolo, stessa squadra, stesso piede e stesso stile di gioco di Khvicha Kvaratskhelia: non sentite puzza di bruciato?

Marvin Cuni

Arriva dal Bayern Monaco.

Gennaro Borrelli

Arriva dal Monopoli.

Luca Mazzitelli

Ecco un video in cui Mazzitelli palleggia, bene, con un rotolo di carta igienica.

Alcuni nomi medi su cui scommettere

Ovvero giocatori che avranno forse prezzi abbordabili e con cui potreste svoltare.

Daichi Kamada

Una regola buona sempre al Fatacalcio: chi calcia bene si compra a prescindere. Per la piega presa dal mercato della Lazio, Kamada sarà molto importante. Se il sostituto di Milinkovic non esiste, Kamada è quello che ci si avvicina di più. Difficile rimpiazzi il suo numero di gol, ma è un giocatore sempre determinante negli ultimi metri, che ha l’ultimo passaggio e il tiro in porta. In una squadra offensiva e d’alta classifica come la Lazio è un centrocampista da considerare di prima fascia. Se invece arrivasse Samardzic, che può togliergli minutaggio, bisogna andarci più cauti.

Tony Sanabria

Il Torino si ostina a non comprare una punta e a puntare su Tony Sanabria nonostante poco o niente faccia pensare che il paraguaiano possa diventare un attaccante davvero affidabile. Lo scorso anno però ha raggiunto la sua miglior stagione realizzativa, mostrando decisi miglioramenti soprattutto nel girone di ritorno. Prima o poi deve arrivare l’anno di Tony Sanabria, ci diciamo sempre, e forse stavolta è davvero arrivato.

Lassana Coulibaly

Guardate il gol segnato in amichevole contro l’Amburgo. Fatto? Ora provate a non comprarlo.

Dany Mota

Lo scorso anno nessun attaccante con almeno duemila minuti giocati ha avuto una media di xG per tiro migliore della sua, ma ha segnato solo 5 gol. Se leggere questo dato in positivo o in negativo dipende da voi. Le ragioni per credere in Dany Mota però esistono: lo scorso anno è sembrato adatto alla Serie A, ed è arrivato al tiro spesso e ha saputo vincere i duelli con i difensori. L’impressione è che il Monza lo responsabilizzerà ulteriormente, visto che al momento Petagna non è sicuro di restare e Maric non sembra meglio di lui. Non è esattamente una prima puntata, ma potrebbe convertirsi come tale.

Nedim Bajrami

Perso Frattesi il Sassuolo è passato al 4-2-3-1 per strutturarsi attorno a Nedim Bajrami, che in pre-campionato sta già facendo le fiamme. La squadra di Dionisi delega molto alle proprie individualità, e Bajrami è un giocatore teoricamente molto produttivo vicino alla porta, con tanti gol e assist nei piedi. Nel mantra è addirittura listato centrocampista: un autentico lusso.

Scommesse esoteriche

Ovvero giocatori interessanti su cui spendere poco e vedere che succede perché non si sa mai. Se giocate con le conferme ancora meglio.

Stiven Shpendi

È giovane, è un attaccante, gioca nell’Empoli, è già andato in doppia cifra col Cesena nelle categorie inferiori. Davanti ha un Caputo in flessione e un Piccoli in espansione, ma per ora solo fisica. Rischia di giocare.

Riccardo Pagano

Una delle sotto-trame più strane di Mourinho alla Roma è questa capacità prodigiosa di lanciare giovani del vivaio. L’ultimo sembra Riccardo Pagano, utilizzato molto nel pre-campionato e che sembra poter ripercorrere le tracce di Bove. Pagano è un giocatore più offensivo, con un bel tiro da fuori area, e in una squadra dai centrocampisti fragili come vetro soffiato potrebbe ritrovarsi a giocare più del previsto.

Vivaldo Semedo

Ha 18 anni e 5 presenze in Serie A. Sottil sembra stimarlo più di Pafundi e quando può lo mette dentro. In amichevole ha segnato contro il Lipsia. I bambini già lo amano; qualche mese fa un bambino di undici anni ha chiesto la sua maglia con un cartello, ma poi qualcuno gliel’ha rubata e suo nonno ha lanciato un appello su Facebook (sul gruppo “Sei di Udinese se…”). Una storia veramente strana. Se siete scettici sulla riuscita di Lucca in Serie A provateci.

Tommaso Corazza

Thiago Motta non sembra farsi problemi a lanciare giovani e Tommaso Corazza è stato il terzino sinistro nella prima uscita ufficiale contro il Cesena, e ha segnato un gol. In quel ruolo diciamo che la concorrenza non è proprio spietata.

Christian Volpato

Il Sassuolo cede Berardi e improvvisamente Volpato diventa titolare.

Valentin Carboni

Chiaramente se avete nell’asta amici interisti sarà impossibile comprarlo a veramente poco, visto che ne parla da anni come di un mezzo fenomeno. Di certo nel mondo Monza potrebbe veramente funzionare. È un esterno-trequartista con un gran sinistro.

Dean Huijsen

Lo sanno tutti che è forte e non so, l’impressione è che la Juventus sia corta nelle rotazioni dei difensori. In questa situazione della Juve tipo Germania anno zero tutto è possibile.

Paul Pogba

Davvero: nella vita non si può mai sapere. Un credito si spende anche per rispetto del Futbol.



Quanto devo spendere per gli esterni dell’Atalanta su 500 crediti

Ruggeri e Zortea: 1 credito

Sono anni che si parla di una possibile scalata dei due all’ambito ruolo di esterno di Gasperini, ma finora non ha funzionato. L’anno scorso hanno trovato pochissimo spazio (5 presenze Zortea, 10 Ruggeri) e non hanno combinato molto. Se proprio ci tenete: Zortea più da bonus.

Brandon Soppy: fino a 3 crediti



La cosa migliore che vi possa capitare è prenderlo per delle briciole mentre è all’Atalanta e poi vederlo cambiare maglia, magari andare al Torino.



Hans Hateboer: fino a 5 crediti

Magari volete spendere di più “alla memoria”, e ci sta, ma Hateboer non è più quel robot che vi ha svoltato il 2018/19. Ritorna da una rottura del crociato e, in generale, è stato spesso infortunato negli ultimi anni. L’unico motivo per puntarci è che Zappacosta è ancora più prono agli infortuni di lui.



Sead Kolasinac: fino a 7 crediti



Qualche anno fa sarebbe stato una macchina da assist nel sistema di Gasperini, oggi si è riconvertito in terzo centrale di sinistra. Non ha mai segnato molto, almeno fino all’anno scorso chiuso con 4 gol. In generale, comunque, nell’Atalanta segnano tutti: tanto vale provarci.

Davide Zappacosta: fino a 15 crediti

Diciamoci la verità: la scorsa stagione di Zappacosta è sembrata un glitch nel sistema. Ok, gli esterni di Gasperini sono una cosa a parte, ma in certi momenti è sembrato Messi nel corpo di Zappacosta. Guardate ad esempio questo gol alla Lazio.



Il problema, qui, appunto, è che è il corpo di Zappacosta. Se fosse più sano, sarebbe da prendere a occhi chiusi, ma la cronaca dei suoi infortuni non lascia tranquilli. Difficile investirci quanto un difensore top (il probabile arrivo di Holm è indicativo in questo senso).

Mitchel Bakker: fino a 20 crediti

Al contrario, la cronaca degli infortuni di Bakker è pulita come un foglio A4 appena uscito da una risma. Non è un giocatore dal grande talento offensivo, ma fisico e faccia sono perfetti per il suo ruolo. Con poca concorrenza a sinistra avrà minuti e campo davanti. C’è da dire che nella nuova Atalanta, gli esterni sono un po’ meno sollecitati in attacco. Quindi, a prescindere, non aspettatevi una specie di Gosens 2.0: quei tempi non torneranno più.

Su quale nuovo acquisto del Lecce scommettere, dal più sicuro al meno sicuro

Come capirci qualcosa dei nuovi acquisti del Lecce? Avete due strade: provare a interpretare il linguaggio esoterico di Pantaleo Corvino in conferenza stampa oppure fidarvi del power ranking che trovate qui sotto. In entrambi i casi c’è il rischio che ne usciate pazzi ma il rischio è l’incipit di ogni grande stagione al fantacalcio, lo sappiamo. E quindi cominciamo.

Ylber Ramadani

27 anni, già oltre 260 partite tra i professionisti, ha immediatamente preso il posto in campo di Morten Hjulmand non appena è stato ceduto, come d’altra parte aveva già fatto all’Aberdeen (da cui il Lecce lo ha acquistato) quando la squadra scozzese aveva venduto Lewis Ferguson. Magari non avrà il talento del centrocampista danese (anche se questo pezzo lo definisce la Aberdeen’s bargain version of Casemiro, Fabinho and Joshua Kimmich), ma sembra difficile che possa perdere il posto da titolare.

Mohamed Kaba

Mohamed Kaba non ha ancora compiuto 22 anni ma ha già due stagioni complete in Ligue 2 sulle spalle (66 partite, oltre 5600 minuti giocati) con la maglia del Valenciennes. È alto un metro e 85, si muove moltissimo senza palla, ama accarezzare il pallone con la suola, copre grandi porzioni di campo. Sembra perfetto per fare la mezzala nel nuovo 4-3-3 di D’Aversa. L’anno scorso ha segnato 5 gol: o tirando molto bene da fuori area (una volta addirittura con il suo piede debole, il sinistro) o di testa su calcio da fermo. Troppo bello per essere vero? Certo, si giocherà il posto con Joan Gonzalez, che l’anno scorso ha giocato molto, ma se non dovesse accusare il salto dalla Serie B francese potrebbe essere un colpo, soprattutto se il Lecce, come sembra, sarà meno ossessionato dalla solidità difensiva rispetto alla scorsa stagione.

Lorenzo Venuti

Disgrazia a Firenze, titolare a Lecce? Non sarebbe il primo caso del genere nella storia del calcio, quello di Lorenzo Venuti, che appena arrivato però ha subito continuato la sua personale battaglia con la sfiga lussandosi la spalla nell’amichevole con il Cittadella. Davanti a sé ha uno delle rivelazioni del Lecce della scorsa stagione, Valentin Gendrey, ma dalla sua ha il passato in maglia giallorossa. Una grande stagione in Serie B, la 2018/19 (3 gol e 3 assist), che poi fu anche il motivo per cui la Fiorentina decise di acquistarlo. Da prendere se credete che la storia non faccia altro che ripetersi.

Hamza Rafia

Il giocatore che prendete per lo stile. Calzettoni abbassati, lentezza, quel gusto unico per l’elusione che hanno i talenti nord-africani: Hamza Rafia vi assicura tutto questo, oltre a un sorriso da intenditori quando lo prenderete all’asta. La scorsa stagione in Serie C, tra Juventus e Pescara, ha realizzato 14 assist ma il Lecce non ha nemmeno una vera prima punta. A cosa serve la visione di gioco se non c’è nessuno a trasformarla in realtà?

Zinedin Smajlovic

Difensore centrale svedese di oltre un metro e novanta che al Taby, in Svezia, ha segnato 5 gol in 13 partite. Sembra la scommessa perfetta se non fosse che deve superare nelle gerarchie la coppia di ferro Baschirotto-Pongrancic. È vero, quest’ultimo la stagione scorsa ha giocato poco ma partiva dietro a Umtiti e quest’estate il Lecce ha speso quasi due milioni di euro per riscattarlo. Insomma, per Smajlovic non sarà facile. Se avete un sistema di recompra potete prenderlo a uno in vista dell’anno prossimo e guardare le sue compilation su YouTube per convincervi che sia stata una buona idea.

Pontus Almqvist

Se qualche giorno fa vi avessero detto che avreste speso più di uno per Pontus Almqvist forse avreste perso il senno. Poi, però, c’è stato il primo turno di Coppa Italia – il regno dei fantallenatori pazzi – e tutto è cambiato. Almqvist, contro il Como, ha segnato un gol e in generale è stato il più pericoloso dei suoi, dimostrando di portare grande elettricità sull’esterno e anche un ottimo tiro da fuori. Basta per aspettarsi una stagione come la prima di Piatek al Genoa? Una ragione per rispondere sì: in carriera ha giocato spesso da prima punta. Una ragione per rispondere no: la scorsa stagione ha segnato un gol ogni 277 minuti nella prima divisione polacca.

Una breve panoramica sui giocatori sloveni della Serie A perché almeno uno lo dovete avere in rosa

Sandi Lovric



Fenomeno assoluto, potrebbe essere il suo anno. Compratelo prima che vada al Real Madrid.

Petar Stojanovic



Si giocherà il posto con Ebuehi, ma rimane uno di quei terzini per terzini, tipo i comici per i comici, se capite quello che intendo.

Jaka Bijol



Un difensore gigante al centro della difesa dell’Udinese, cosa può andare storto?



Lovro Stubljar

Terzo portiere dell’Empoli, né più né meno.



Matjaz Kamensek-Pahic

Difensore centrale del Frosinone, arriva direttamente dalla Primavera. Non giocherà neanche un minuto, ma se vi interessa è passato anche dal Lecce quindi vuol dire che c’è lo zampino di Corvino.

David Pejicic

Classe 2007, quindi 16 anni. Potrebbe non essere questo il suo anno, ma il suo anno arriverà. Sottil lo stima molto e chissà che…

Power ranking degli attaccanti del Milan da comprare

Divock Origi

Una chiamata troll a 1 perché no? Al Milan continua a mancare davvero un finalizzatore e usando un po’ il pensiero magico Origi rischia di giocare forse più di quanto siamo disposti a immaginare oggi. Magari viene venduto ma chi se ne frega, per 1 credito.

Alexis Saelemakers

Giocava e segnava poco prima, figuriamoci ora che la concorrenza attorno è paurosamente aumentata.

Lorenzo Colombo

Se il Milan dovesse vendere Origi entrerebbe più spesso nelle rotazioni; se invece il Milan dovesse vendere lui ve lo ritrovereste in prestito nell’attacco di qualche squadra di media/bassa classifica. Una situazione win/win per voi.

Samuel Chukwueze

È molto forte ma l’impressione è che nelle prime partite verrà usato soprattutto dalla panchina. Promette qualche momento di grandezza, ma sparso sul campionato in modo imprevedibile. Averlo in rosa potrebbe diventare pericoloso, con la tentazione costante di inserirlo pur con poche certezze. Però il talento è grande, se ci credete e vi entusiasma prendetelo. Il Fantacalcio si fa anche per la bellezza.

Olivier Giroud

Massimo rispetto per Giroud e sulla carta è ancora il titolare dell’AC Milan di Milano 7 volte campione d’Europa. Lo scorso anno ha segnato 13 gol, 2 più dell’anno prima, ma quanto ne ha ancora? Giroud vi pone sempre la stessa questione ogni anno: è questa la stagione del declino? La domanda che per anni vi siete fatti per Quagliarella e Di Natale in passato. Hanno tirato la carretta a lungo, ma di punto in bianco hanno finito. Forse non è un caso che, nonostante i tanti attaccanti in rosa, in queste ore il Milan stia cercando un’altra prima punta. O almeno così si dice.

In più, Giroud spargerebbe sulla vostra squadra un’aria di declino e morte che è peggio di qualsiasi numero.

Christian Pulisic

Ha sempre segnato poco in carriera e fatto anche pochi assist. Non è stato, finora, un grande attaccante da fantacalcio. Il contesto italiano potrebbe aiutarlo e finora sta giocando bene. Occhio al prezzo, se si alza meglio lasciar perdere.

Noah Okafor

Il Milan ha riempito l’attacco di giocatori che devono ancora completamente realizzarsi; sono tutte scommesse, con rischi diversi. Okafor, fra tutti, è quello che rischia di giocare meno, perché il ruolo in cui è più naturale è quello in cui gioca Leao, e perché invece in quello in cui la squadra è più scoperta – quello di prima punta – non dà sufficienti garanzie. Prendendolo, però, scommettete che possa funzionare da attaccante. Complicato, ma a una certa cifra può anche avere senso.

Rafael Leao

Forse non è ancora considerabile un attaccante da Fantacalcio di prima fascia, se almeno consideriamo gli attaccanti autosufficienti a cui potete affiancare scarti presi a due lire. Eppure 15 gol sono più degli 11 dell’anno prima e potrebbero diventare ancora di più. Ha avuto la sesta Fantamedia più alta tra gli attaccanti lo scorso anno; attorno la squadra sembra essersi rafforzata. Può essere il vostro attaccante, se gliene affiancate almeno un altro paio di buoni.