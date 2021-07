15 storie assurde dalle Olimpiadi

Uno degli hobby preferiti di noi spettatori durante la cerimonia d’apertura è quello di commentare i completi e gli abiti delle varie delegazioni. In Italia lo sappiamo bene, visto il numero di commenti sprezzanti nei confronti della strana tuta pensata da Armani per i nostri atleti, che sembravano gli spermatozoi di Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso con una pizza tricolore sulla pancia. Armani, che produce i completi della delegazione italiana dal 2012, non è l’unico grande brand di moda che si è buttato nel mondo delle Olimpiadi: si può citare anche Lacoste (per la Francia), Ben Sherman (per la Gran Bretagna), Ralph Lauren (per gli Stati Uniti).

Il caso più peculiare è quello della Liberia, che si è presentata a Tokyo vestita da TELFAR, brand molto di moda fondato dal designer Telfar Clemens. Figlio di genitori liberiani scappati dalla guerra negli Stati Uniti, Clemens è salito sulla cresta dell’onda grazie alle sue borse in cuoio vegano, rese famose da Beyoncé, tra gli altri. I kit degli atleti della Liberia sono effettivamente molto stilosi e non vediamo l’ora di vederli presto in gara.