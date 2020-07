Altri 15 acquisti assurdi che potrebbe fare il Benevento

Il Benevento non era stato neanche ufficialmente promosso in Serie A quando è arrivata la prima bomba: Loic Remy il prossimo anno giocherà nella squadra di Inzaghi. Ex grande promessa del calcio mondiale, con la fedina penale sporca e un presente un po’ anonimo, Remy è il segno che è tornata la regina del Calciomercato Random, il club che più di tutti riesce a far incontrare mondi all’apparenza inconciliabili. È stato a gennaio di due anni fa che il Benevento ha messo su una delle campagne acquisti più memorabili della storia recente della Serie A, una cornucopia di giocatori sconosciuti, ex promesse, vecchi lupi di mare che ha stabilito uno standard di gusto per come una neopromossa dovrebbe fare un calciomercato eccitante. Ora però pare ci stia riprovando perché oltre a Remy ha già quasi comprato Kamil Glik, difensore di culto a cui ai tempi del Torino dedicarono un pezzo rap, e sembra vicino a nomi ovviamente inverosimili come Juan Manuel Iturbe e André Schurrle.

Siamo solo a fine giugno e visto che il mercato è lungo, e ufficialmente si apre solo il primo settembre, ci siamo permessi di stilare un listone per gli acquisti per il Benevento che vorremmo vedere in Serie A. Tutti nomi che, per un motivo o per un altro, starebbero benissimo con la maglia delle “Streghe”.