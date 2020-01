Nel mancato ricambio tra gli ultimi big del calcio olandese e i protagonisti dell’attuale nazionale oranje, c’è un ruolo che, più di altri, presenta forti lacune: quello del centravanti.

Nella carrellata di nomi che si fanno per il futuro prossimo della maglia numero 9, quello che più di tutti sembra poter reggere il peso della responsabilità è quello di Donyell Malen.

Cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, è poi volato in Inghilterra, all’Arsenal, per entrare a far parte dell’accademia dei “Gunners”. Il PSV l’ha riportato a casa nell’estate del 2017 e Malen, nell’arco di pochi mesi, da giovane promessa in rampa di lancio è passato a essere l’attuale capocannoniere della sua squadra, sfruttando un intuito da centravanti di razza, con 11 gol e 2 assist in 14 partite di Eredivisie, a cui si devono aggiungere anche gli altri 6 segnati nelle 10 partite giocate in Europa, tra qualificazione alla Champions, preliminari di Europa League e il girone che ha visto il PSV chiudere al terzo posto, dietro LASK e Sporting.

A settembre è arrivata la convocazione in nazionale e lui ha risposto con un gol all’esordio contro la Germania, guadagnandosi altre tre presenze nelle gare successive della nazionale olandese. Malen ha raggiunto il traguardo dei 10 gol a inizio ottobre, segnandone cinque contro il Vitesse ed eguagliando così il record di Bert Theunissen che resisteva dal 1964, ma un primo infortunio alla caviglia a metà ottobre l’ha costretto a perdere cinque gare e, poco dopo il suo rientro, è stato fermato nuovamente per un’operazione al ginocchio che potrebbe tagliarlo fuori dall’Europeo. Dotato di una struttura fisica non imponente (179 centimetri d’altezza), Malen legge molto bene il gioco lontano dall’area di rigore, attirando a sé il pallone per combinare con i compagni di reparto. La sua rapidità e la buona progressione lo avvantaggiano soprattutto contro linee difensive alte, potendo sfruttare gli spazi in profondità per arrivare nei pressi dell’area di rigore e tentare la conclusione (in media tira 4,2 volte a partita in Eredivisie). In attesa di scoprire quale sarà la sua condizione post-operazione, il suo nome è finito sul taccuino di molti scout.