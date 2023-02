Storia dei vocali Whatsapp nel calcio italiano

Realismo: 4/10

Cura del racconto: 5/10

Successo: 8/10

Accento: 3/10

Questo audio è perfetto nella sua capacità di mischiare sesso, droga e Serie A. Ovviamente per fare centro – arrivare cioè nelle chat di tutti – questi vocali devono sparare in alto ma avere una loro forma di credibilità. Presumere una dipendenza dalla cocaina di Kvaratskhelia, per fare un nome a caso, sarebbe stato solo assurdo e macchiettistico, farlo con Mike Maignan, il cui infortunio è diventato un mistero in assenza di comunicazioni ufficiali del Milan, va invece a stuzzicare la fantasia di chi ascolta, per la legge che “magari non è vero, però…”.

Chi parla dice di avere «la certezza» che Maignan sia un cocainomane (qui, se fosse stato più furbo, avrebbe detto di aver visto le analisi, di aver parlato con un medico o un infermiere). Il francese sarebbe proprio «messo male» («ma male, male, male») e il Milan, invece di provare a risolvere un problema che sarebbe prima di tutto di ordine psicologico, starebbe cercando in ogni modo di far uscire le tracce di cocaina delle sue urine, per non far risultare il consumo in un eventuale test antidoping. Questo, quindi, sarebbe il motivo per cui non gioca. Nei vocali il complottismo più fantasioso diventa un mezzo per trovare risposte a una realtà misteriosa.

Non è la prima volta che una lunga assenza viene giustificata con problemi di droga (sempre la cocaina). Di solito però queste dicerie correvano di messaggio in messaggio sui forum dei tifosi, in contesti più nascosti e meno virali. La più conosciuta è forse quella legata alla immaginata dipendenza di El Shaarawy, usata per giustificare i molti infortuni avuti quando stava al Milan – sono spesso calciatori che stanno a Milano, dove i depuratori d’acqua sarebbero pieni di cocaina per il massiccio consumo che se ne fa in città.

L’autore dell’audio però non si ferma qui, perché manca l’altro topos dei vocali: la rissa. In questo caso è Theo Hernandez «ad aver tirato un pugno a Calabria» («lo ha steso per terra nello spogliatoio» dice, per metterci dentro la parola “spogliatoio” necessaria a dare un senso di gravità alle sue parole. Lo spogliatoio è sempre un luogo sacro, là dove si regolano i conti, che possono profanare quello spazio sacro). Il motivo sarebbe che tornato dal Mondiale il terzino sinistro del Milan ha scoperto che il terzino destro del Milan avrebbe avuto un rapporto sessuale con la ragazza di Pobega, un gesto che rompe il patto di fiducia tra uomini e che deve essere punito con la violenza. Perché non sia stato lo stesso Pobega a reagire, rimane un mistero, ma un mistero interessante che forse ci dice qualcosa sulla percezione di Theo come maschio alfa.

Ci sono ovviamente due topos comunissimi nel più basso discorso calcistico, e quindi nei vocali: il sesso come dimensione della perdizione della moralità tutta maschile del gioco; la donna come medievale richiamo alla perdizione. Del resto il calcio nasce in Inghilterra come surrogato della masturbazione, e quindi del sesso.

Dopo la vittoria con il Torino, nelle storie Instagram di Theo è comparsa una foto in cui lo si vede tenere una posizione da pugilato con Calabria, in primo piano delle emoji che si sbellicano dalle risate, un chiaro riferimento al vocale in questione.

Qualche giorno dopo il Milan ha vinto anche con il Tottenham, una vittoria importante che allontana la crisi. Se questo audio abbia avuto qualche influenza sui giocatori e la loro reazione è difficile dirlo. È più facile dire che il contenuto sia del tutto inventato. Da chi? Perché? E se fosse stato un lavoro dall’interno? Pensateci e ascolterete questo minuto scarso con tutte altre orecchie.