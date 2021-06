Ucraina-Nord Macedonia 2-1: gol e highlights

La Macedonia del Nord non ce la fa a ottenere la sua prima vittoria nella storia dell’Europeo. L’Ucraina parte forte, va in vantaggio di due gol, poi si ferma e rischia di subire il ritorno degli avversari, che accorciano con Alioski, che ribatte in rete un rigore da lui sbagliato, ma non riescono a completare la rimonta. Gesto tecnico della partita: il tiro a giro di Bardhi deviato dal portiere sulla traversa (a 2:09).