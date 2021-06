Svizzera-Turchia 3-1: gol e highlights

A Baku una partita divertente, tra due squadre che avevano bisogno di vincere e fare diversi gol (la Svizzera per provare a scavalcare il Galles o almeno costruirsi un buon terzo posto per i ripescaggi, la Turchia un po’ per l’onore). Ne escono fuori un paio di grandi gol da fuori e soprattutto una prestazione vintage di Shaqiri, che non basta per il secondo posto, ma mette la Svizzera in una buona posizione per il ripescaggio.