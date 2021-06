Spagna-Polonia 1-1: gli highlights

Il quasi 80% di possesso palla e un dominio territoriale assoluto non basta alla Spagna per trovare la prima vittoria del torneo. Morata rischia di ricadere nella sindrome del gol in fuorigioco, ma poi il controllo al VAR convalida. Lewandowski pareggia di testa; Gerard Moreno, di solito infallibile dal dischetto, tira un rigore sul palo.