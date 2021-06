Portogallo-Germania 2-4: gli highlights

Non eravamo abituati a vedere così tanti gol in un Europeo, figuriamoci se in una partita del Portogallo, di solito molto equilibrato e prudente. La Germania va in svantaggio ma poi riscatta la sconfitta nella prima partita con grande intensità offensiva, e sfondando spesso sulle fasce con Kimmich e Gosens, i migliori in campo. Nel girone di ferro di Euro 2020, potrebbe essere il Portogallo a cadere giù dalla torre.