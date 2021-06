Olanda-Austria 2-0: gol e highlights

L’Olanda rimane saldamente al comando del suo girone regolando per 2-0 un Austria poco convinta. Per gli olandesi l’uomo della partita è Dumfries, che nel primo tempo si procura un rigore anticipando Alaba su un pallone vagante, mentre nel secondo chiude in rete un’azione lanciata da Depay e portata avanti da Malen. Basta così, anche se l’Olanda avrebbe potuto segnare più gol.