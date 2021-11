Le migliori triple di Curry

Il numero 30 dei Golden State Warriors ha iniziato la stagione da MVP, trascinando la sua squadra al primo posto della Western Conference con un record di 14 vinte e 2 perse. Tra tutto il bello che Curry porta su un campo da basket, i suoi tiri da tre punti rimangono il picco. In questa stagione è in ritmo per superare il suo record di triple segnate in una stagione (402) e a breve supererà Ray Allen per numero di triple segnate in carriera.