Italia-Svizzera 3-0: gol e highlights

L’Italia di Mancini conferma con la Svizzera di avere una delle proposte di gioco più interessanti e piacevoli dell’Europeo. In una squadra che brilla per il gioco collettivo, questa volta i riflettori se li prende Manuel Locatelli con una doppietta. Nel primo gol è tutto bellissimo: l’apertura al volo per Berardi, che punta e salta Rodriguez per poi mettere in mezzo dove arriva proprio il compagno del Sassuolo. Nel secondo segna con un sinistro incrociato pulito come lenzuola fresche d’estate. A chiuderla poi ci pensa Immobile con un destro da fuori. Avanti così!