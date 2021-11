Il ritorno al gol di Giuseppe Rossi

Sono bastati dieci minuti e un calcio d’angolo a Giuseppe Rossi per tornare a segnare, questa volta con la maglia della SPAL. Il suo colpo di testa al 56′ è decisivo per la vittoria della sua squadra. Rossi non segnava in una partita segnava in una partita ufficiale da 454 giorni, mentre l’ultimo gol in Italia risaliva addirittura alla stagione 2017/2018.